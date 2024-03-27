احتفالات مجنونة.. لأول مرة منتخب جورجيا يتأهل إلى "اليورو"

تأهل المنتخب الجورجي إلى بطولة أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بتخطيه نظيره اليوناني بركلات الترجيح (4-2) بعد انتهاء المباراة بوقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل من دون أهداف الثلاثاء.

وحسمت جورجيا التي خاضت المباراة على أرضها، تأهلها في نهائي المسار الثالث للتصفيات مطيحة باليونان حاملة لقب البطولة في العام 2004.

في المقابل فشلت اليونان ببلوغ ثلاث دورات متتالية لبطولة أوروبا لأول مرة منذ عام 2000.

وشهدت غرفة تبديل الملابس للاعبي المنتخب الجورجي رقصات شعبية أداها اللاعبون ابتهاجا بالنتيجة.

واقتحمت جماهير جورجيا ملعب "بوريس بيتشدج دينام" بأعداد كبيرة، احتفالا بتأهل منتخب بلادها التاريخي إلى نهائيات يورو 2024 في مشهد هستيري.

وعمت الاحتفالات شوارع تبيليسي العاصمة الجورجية لساعات متأخرة.

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وتأهل منتخب جورجيا إلى بطولة "يورو 2024"، بعد أن تخطى الملحق الأوروبي المؤهل (المسار الثالث) بنجاح، إذ تفوق على لوكسمبرغ 2-0 في الدور نصف النهائي، ثم لعب ضد منتخب اليونان في النهائي وتفوق بركلات الترجيح (4 – 2).

وبذلك، انضمت جورجيا إلى بولندا التي تأهلت إلى اليورو عبر نهائي المسار الأول على حساب ويلز، فيما تأهلت أوكرانيا من خلال نهائي المسار الثاني بالفوز على أيسلندا 2-1.

وستلعب جورجيا في نهائيات اليورو في المجموعة السادسة التي تضم منتخبات البرتغال وتركيا وجمهورية التشيك.

يذكر أن بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" ستنطلق هذا الصيف خلال شهر يونيو المقبل في ألمانيا بمشاركة 24 منتخبا.

المصدر: RT