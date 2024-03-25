الصين.. إطلاق سراح لاعب منتخب كوريا الجنوبية بعد القبض عليه بتهمة تلقي "رشوة"

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان يوم الاثنين، إن لاعب المنتخب، سون جون هو، الذي اعتقل في الصين بتهمة قبول رشوة، عاد مؤخرا إلى بلاده.

وقالت الوزارة إنها تتواصل مع السلطات الصينية عبر "قنوات مختلفة"، وطلبت التعاون "لضمان عملية سريعة وعادلة"، دون تقديم تفاصيل عن الإفراج.

وكانت سلطات الأمن العام الصينية اعتقلت اللاعب في مقاطعة لياونينغ شمال شرق البلاد في مايو الماضي، وذلك "للاشتباه في تلقيه رشوة كشخص ليس موظفا في جهاز حكومي".

South Korean footballer Son Jun-ho has been released after being detained in China in relation to a bribery case. #BBCFootball — BBC Sport (@BBCSport) March 25, 2024

وأصبح سون جون هو، لاعب نادي شاندونغ تايشان الصيني، أول لاعب كرة قدم أجنبي يتم التحقيق معه واحتجازه منذ بدء الدوري الصيني الممتاز في عام 2004، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" التي تديرها الدولة في الصين.

وكان اعتقال اللاعب الكوري الجنوبي، جزءا من مبادرة لتخليص كرة القدم الصينية من الفساد المزعوم في أعلى مستويات الرياضة، إذ قامت هيئة مكافحة الفساد التابعة للحزب الشيوعي بالتحقيق مع مجموعة من الشخصيات في الاتحاد الصيني لكرة القدم.

ومثل سون جون هو، منتخب كوريا الجنوبية للرجال، ووصل معه إلى مراحل خروج المغلوب في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، بينما توج مع ناديه شاندونغ تايشان، بلقبي بطل الدوري الصيني عام 2021 وكأس الاتحاد الصيني عام 2022.

المصدر: وكالات