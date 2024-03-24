المهاجم النمساوي باومغارتنر ينطلق من منتصف الملعب ليسجل أسرع هدف دولي في تاريخ كرة القدم (فيديو)

سجل المهاجم النمساوي كريستوف باومغارتنر أسرع هدف في تاريخ كرة القدم الدولية خلال المواجهة الودية بين منتخب بلاده ومضيفه السلوفاكي أمس السبت.

وأحرز باومغارتنر (24 عاما)، هدفا صاعقا للنمسا بعد مرور ست ثوان فقط من ركلة البداية، في مباراة انتهت بفوزها 2-0.

THE FASTEST EVER GOAL ⏱️



Christoph Baumgartner berhasil membuka gol kemenangan Austria ke gawang Slovakia hanya dalam waktu 6 DETIK!



Gol ini resmi menjadi gol tercepat dalam sepak bola internasional. 🔥pic.twitter.com/p6DesPOdiD — MEDIOCLUB (@medioclubID) March 24, 2024

ومع إطلاق الحكم صافرة البداية، انطلق باومغارتنر بالكرة من منتصف الملعب ليراوغ ثلاثة لاعبين وسدد كرة مفاجئة من مسافة 25 مترا خدعت الحارس السلوفاكي مارتن دوبرافكا.

Austria's Christoph Baumgartner scored the fastest goal in the history of international football tonight!



It took him just six seconds to find the back of the net against Slovakia 🤯pic.twitter.com/brKMsDELh5 — Balls.ie (@ballsdotie) March 23, 2024

Gol 6 Detik!!

Gol pemain Austria, Christoph Baumgartner ke gawang Slovakia

Gol tercepat dalam sejarah sepakbola internasionalpic.twitter.com/qpocN6uuv2 — Siaran Bola Live (@SiaranBolaLive) March 24, 2024

وأفاد الاتحاد النمساوي لكرة القدم، بأن هذا الهدف هو الأسرع في تاريخ المباريات الدولية.

ويتفوق هذا الهدف، بحسب وسائل إعلام نمساوية، على الرقم القياسي السابق للألماني لوكاس بودولسكي الذي سجل هدفا بعد سبع ثوان في مباراة ودية أمام الإكوادور عام 2013.

وقال باومغارتنر لقناة "أو آر أف" المحلية بعد المباراة "سبق أن تمرنا على هذه اللعبة، حيث انطلقنا بسرعة من ركلة البداية وخاطرنا بشكل كامل. تسلسل الخطوات نجح بطريقة ما حتى تمكنت من الركض".

وتابع "بالطبع إنه أمر رائع، أنا سعيد جدا. حقيقة أنني سددت الكرة بهذه الطريقة... هو أمر مثير بالطبع".

المصدر: وكالات





