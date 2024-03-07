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تركي آل الشيخ يتوقع الفائز بين الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر (فيديو)

الرياضة

تركي آل الشيخ يتوقع الفائز بين الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر (فيديو)
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توقع رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، فوز الأهلي بحصة عريضة على غريمه الزمالك في نهائي كأس مصر لكرة القدم.

وقال آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية: "أتمنى مباراة تليق بالفريقين الكبيرين، ولدي شعور أن الأهلي سيفوز بحصة كبيرة".

ويستضيف ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض الجمعة أول نهائي لكأس مصر في كرة القدم يقام خارج البلاد، عندما يتبارز الأهلي وغريمه الزمالك على لقب نسخة الموسم الماضي 2022-2023.

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ويقام نهائي كأس مصر في السعودية على هامش موسم الرياض.

وسيحصل البطل على 950 ألف دولار، الوصيف على 250 ألفا والاتحاد المصري لكرة القدم على مليوني دولار.

المصدر: RT

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