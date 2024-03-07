كم سيكسب الفائز بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر بالسعودية؟

تستضيف السعودية أول نهائي لكأس مصر في كرة القدم يقام خارج البلاد، عندما يتبارز الأهلي وغريمه الزمالك غدا الجمعة في الرياض على لقب نسخة الموسم الماضي 2022-2023.

ويشمل عرض إقامة نهائي النسخة الـ91 من كأس مصر في السعودية على هامش موسم الرياض، امتيازات مالية للاتحاد المصري والناديين، هي الأعلى في تاريخ كأس مصر منذ انطلاقها في 1921.

ويحصل البطل على 950 ألف دولار، الوصيف على 250 ألفا والاتحاد على مليوني دولار.

وبلغ الأهلي النهائي بفوز سهل على إنبي 3-0، فيما احتاج الزمالك إلى ركلات ترجيحية للتغلب على بيراميدز 4-3 بعد التعادل 3-3.

📸 مران الأبطال الأول في السعودية استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي الكأس 🦅 pic.twitter.com/o8ZU29bbCc — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) March 6, 2024

ويعاني الأهلي، بطل إفريقيا 11 مرة (رقم قياسي)، من غيابات مؤثرة أبرزها قائده وحارسه محمد الشناوي المصاب في الكتف، المدافع ياسر إبراهيم المصاب بتمزق في العضلة الخلفية لفخذه، المالي أليو ديانغ عقب جراحة في الركبة والمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي المصاب بشد في العضلة الخلفية.

وصول القائد لفندق الإقامة بالرياض لدعم اللاعبين قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر 🦅✊❤️#يلا_يا_أهليpic.twitter.com/anDpLFQonD — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) March 7, 2024

ويعود لقائمة حامل اللقب هدافه محمود عبد المنعم (كهربا)، بعد غيابه عن آخر ثلاث مباريات بقرار فني، إثر اعتذاره عن السفر لغانا في دوري أبطال إفريقيا لارتباطه بحفل زفاف شقيقته. كما سيكون لاعب الوسط إمام عاشور على موعد لمواجهة ناديه السابق الزمالك للمرة الأولى.

في المقابل، دعم الزمالك صفوفه في يناير الماضي بعد رفع إيقاف القيد، فضم ثلاثي الأهلي الأسبق عبد الله السعيد قائد بيراميدز، ناصر ماهر لاعب فيوتشر، وأحمد حمدي لاعب وسط مونتريال الكندي.

وسيعود لقائمة بطل إفريقيا خمس مرات، القائد محمود عبد الرازق (شيكابالا) الذي بلغ الثلاثاء الماضي الثامنة والثلاثين وجدد عقده موسما إضافيا، بعدما غاب عن مباراة الداخلية في الدوري.

ويغيب عن الزمالك في لقاء الغد مدافعه الدولي محمود حمدي (الونش) وظهيره الأيسر محمد عبد الشافي لإصابتهما بقطع في الرباط الصليبي، والسنغالي إبراهيما نداي للإصابة.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس مصر برصيد 38 لقبا، مقابل 28 للزمالك و6 لكل من الترسانة والاتحاد السكندري.

المصدر: وكالات