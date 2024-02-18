بعد تألق صلاح وتعثر هالاند.. ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي (فيديو)

شدد النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول، الخناق على النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، متصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز النجم محمد صلاح، العائد إلى الملاعب بعد الإصابة، الهدف الثالث "للريدز" في مرمى مضيفه برينتفورد (4-1) عند الدقيقة 68 من عمر المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ25 "للبريمير ليغ".

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ودخل محمد صلاح أرضية ملعب "غريفين بارك - Griffin Park" بالعاصمة لندن، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، بدلا من زميله المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا الذي تعرض لإصابة.

بينما فشل إيرلينغ هالاند في التسجيل ومساعدة فريقه مانشستر سيتي، في الفوز على ضيفه تشيلسي (1-1) خلال اللقاء الذي جمعهما مساء أمس السبت ايضا، ضمن الجولة الـ25 للدوري.

ورفع محمد صلاح (31 عاما) رصيده إلى 15 هدفا، ويحتل المركز الثاني في ترتيب أفضل هدافي "البريميرليغ" للموسم الحالي، مقلصا الفارق إلى هدف واحد فقط بينه وبين هالاند المتصدر وحامل اللقب.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد نهاية مباريات الجولة الـ25 من الدوري "البريمير ليغ"، باستثناء مباراة فريق إيفرتون وضيفه كريستال بالاس:

1- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 16 هدفا

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2- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 15 هدفا

3- الإنجليزي دومينيك سولانكي (بورنموث) – 14 هدفا

4- الإنجليزي أولي واتكينز (أستون فيلا) – 13 هدفا

5- الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال) – 12 هدفا

5- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام هوتسبير) – 12 هدفا

7- الإنجليزي جارود بوين (وست هام يونايتد) – 11 هدفا

8- البرازيلي ريتشارليسون (توتنهام) – 10 أهداف

8- الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان (وولفرهامبتون) – 10 أهداف

8- السويدي ألكسندر إيساك (نيوكاسل يونايتد) – 10 أهداف

8- الإنجليزي كول بالمير (تشيلسي) – 10 أهداف

12- الإنجليزي إليجاه أديبايو (لوتون تاون) – 9 أهداف

12- البرازيلي ماثيوس كونها (وولفرهامبتون) – 9 أهداف

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12- الأوروغواياني داروين نونيز (ليفربول) – 9 أهداف

12- البرتغالي ديوغو جوتا (ليفربول) – 9 أهداف

16- الأرجنتيني جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) – 8 أهداف

16- الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي) – 8 أهداف

16- الإنجليزي أنثوني غوردون (نيوكاسل يونايتد) – 8 أهداف

16- البرازيلي جواو بيدرو (برايتون) – 8 أهداف

16- النيوزيلندي كريس وود (نوتنغهام فوريست) – 8 أهداف..

يذكر أن إيرلينغ هالاند (23 عاما) توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، برصيد 36 هدفا في أول موسم له بـ"البريمير ليغ"، ليحطم بذلك الرقم القياسي المسجل باسم الثنائي آندي كول وآلان شيرر، حيث سجل كل منهما 34 هدفا في موسمي 1993-1994 و1994-1995، عندما كانت هناك 42 مباراة بدلا من 38.

وأحرز النجم النرويجي 52 هدفا في جميع البطولات خلال الموسم الماضي، وحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأفضل لاعب في مانشستر سيتي، إضافة إلى اختياره كأفضل لاعب كرة قدم لعام 2023.

المصدر: "premierleague"