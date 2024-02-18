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مانشستر يونايتد يواصل صحوته المتأخرة

الرياضة

مانشستر يونايتد يواصل صحوته المتأخرة
AP /Rui Vieira
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خرج فريق مانشستر يونايتد بفوز ثمين من ملعب مضيفه لوتون تاون (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين فريق "الشياطين الحمر" بالفضل في انتصاره لمهاجمه الدنماركي راسموس هويلوند، الذي أحرزه هدفيه مبكرا في الدقيقتين الأولى والسابعة من انطلاق صفارة البداية.

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بينما سجل المهاجم الإنجليزي كارلتون موريس هدف أصحاب الأرض الوحيد مبكرا أيضا في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول للقاء.

وواصل فريق مانشستر يونايتد بذلك سلسلة انتصاراته، محققا فوزه الرابع التوالي، ليرفع رصيده إلى 44 نقطة، ويحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري "البريميرليغ".

بينما بقي نادي لوتون تاون في المركز السابع عشر على سلم الترتيب برصيد 20 نقطة.

المصدر: RT 

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