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"ملحمة كروية نارية" على ملعب "الإمارات"

الرياضة

AFP /GLYN KIRK
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تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الأحد، صوب ملعب "الإمارات"، الذي سيكون مسرحا للقاء القمة بين أرسنال وليفربول، ضمن الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيطلق حكم الساحة الدولي الإنجليزي أنتوني تايلور (45 عاما)، صفارة بداية "الملحمة الكروية" بين أرسنال وليفربول في تمام الساعة (16:30) بتوقيت غرينيتش.

وسيبدأ الإسباني ميكيل أرتيتا (41 عاما)، المدير الفني لنادي أرسنال، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه "الريدز":

22- دافيد رايا

2- ويليام سالبيا

4- بنجامين وايت

6- غابرييل ماجاليس

35- ألكسندر زينتشينكو

41- ديكلان رايس

20- جورجينهو

8- مارتين أوديغارد

7- بوكايو ساكا

11- غابرييل مارتينيلي

29- كاي هافيرتز.

بينما استقر الألماني يورغن كلوب (56 عاما)، المدير الفني لفريق ليفربول، على التشكيلة الأساسية التالية "للريدز" لمواجهة مضيفه أرسنال "المدفعجية"، والتي خلت من اسم النجم المصري محمد صلاح المصاب:

1- أليسون بيكر

2- جو غوميز

4- فيرجيل فان دايك

5- إبراهيما كوناتي

7- لويس دياز

10- ماك اليستر

17- كورتيس جونز

18- كودي جاكبو

20- ديوغو جوتا

38- ريان جرافينبيرخ

66- ترينت ألكسندر-أرنولد.

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ويتربع فريق ليفربول على عرش صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ" برصيد 51 نقطة، متفوقا بفارق 5 نقاط على حامل اللقب، مانشستر سيتي الذي لديه مباراة مؤجلة.

بينما يشغل نادي أرسنال المركز الثالث على سلم الترتيب برصيد 46 نقطة.

المصدر: "twitter/LFC/Arsenal" 

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