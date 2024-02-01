بعد ليلة تاريخية.. كلوب يتغنى بـ"اكتشاف" الموسم (فيديو)

أكال الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، المدح لمدافعه الإيرلندي الشاب كونور برادلي، بعد تألقه اللافت أمام تشيلسي (4-1) مساء أمس الأربعاء، ضمن الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز كونور برادلي (20 عاما) الهدف الثاني لفريق ليفربول في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول للقاء الذي جمعهما على ملعب "أنفيلد"، إضافة إلى صناعة الهدفين الأول والثالث لفريقه، ليساهم في فوز "الريدز" للمرة الـ200 تحت قيادة المدرب يورغن كلوب.

لحظة مميزة لن ينساها برادلي أبدًا 😍



الهدف الأول للشاب @conorbradley03 مع الريدز 👏 pic.twitter.com/pU5wZPo9TE — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 1, 2024

وأفادت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، بأن كلوب أصبح سابع مدرب يدخل نادي الـ200، الذي تضم عددا من المدربين الكبار، وهم: السير الإسكتلندي أليكس فيرجسون، الفرنسي أرسين فينغر، الإنجليزي هاري ريدناب، البرتغالي جوزيه مورينيو، الإسكتلندي ديفيد مويس والإسباني بيب غوارديولا.

وأضافت الشبكة: "لا يوجد مدرب وصل للمئوية الثانية في مباريات أقل من كلوب سوى غوارديولا الذي احتاج إلى 269 مباراة فقط مقابل 318 للألماني".

وخلال تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال يورغن كلوب عن برادلي: "يا له من فتى رائع!".

وأشار المدرب الألماني إلى تميز الظهير الإيرلندي الشمالي في جانب الحسم طوال المباراة، فضلا عن قدرته على صناعة الفارق عبر المشاركة في الهجمات والأهداف.

واختتم: "المهمة لم تكن سهلة عليه، خاصة عند مواجهة لاعب بحجم رحيم سترلينغ، لهذا أشعر بالسعادة من أجله، فهو لاعب جاد رغم عمره الصغير".

وساهم برادلي في تسجيل ليفربول للمباراة الثالثة من أصل آخر 4 مواجهات، فقبل 3 أيام فقط صنع الظهير الشاب هدفين ضد نوروتش سيتي، ليفوز ليفربول (5-2) بالدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي، ونجح قبلها في صناعة هدف ضد بورنموث (4-0) بالجولة 21 للدوري الإنجليزي، هي المباراة الأولى التي لعبها كاملة مع "الريدز" في الدوري المحلي.

مباراة مثالية من ولدنا الشاب كونور برادلي أمام تشيلسي أمس 🤯 pic.twitter.com/oKPXA6527E — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 1, 2024

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ولعب برادلي، هو أحد أبناء أكاديمية ليفربول، معارا الموسم الماضي لنادي بولتون واندررز الناشط في القسم الثالث "ليغ 1".

وتبلغ القيمة السوقية للاعب الإيرلندي 2 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفر ماركت" العالمي، وسجل هدفا وصنع 5 في 9 مباريات شارك فيها هذا الموسم.

ولعب برادلي 13 مباراة دولية مع منتخب بلاده في الفترة بين عامي 2021 و2024، لكنه لم يسهم بأي هدف في تلك الفترة مطلقا.

يذكر أن ليفربول يتربع على عرش صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ" برصيد 51 نقطة، متفوقا بفارق 5 نقاط على حامل اللقب، مانشستر سيتي الذي لديه مباراة مؤجلة.

المصدر: وكالات