ليفربول يهزم تشيلسي في مباراة القمة

حقق فريق ليفربول فوزا كبيرا على ضيفه تشيلسي (4-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء، وذلك في قمة ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل رباعية "للريدز" كل من المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا، والمدافع الإيرلندي الشمالي كونور برادلي، ولاعب خط الوسط الهنغاري دومينيك سوبوسلاي، والمهاجم اكولومبي لويس دياز في الدقائق (23، 39، 65، 79) على الترتيب.

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بينما سجل المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو هدف تشيلسي اليتيم في الدقيقة 71 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "أنفيلد".

وحقق فريق ليفربول بذلك انتصاره الرابع على التوالي، ورفع رصيده إلى 51 نقطة، مبتعدا في صدارة الدوري "البريمير ليغ" بفارق 5 نقاط عن وصيفه مانشستر سيتي، الذي تغلب بدوره على ضيفه بيرنلي (3-1) على ملعب "الاتحاد"، ولديه مباراة مؤجلة.

في المقابل، تعرض نادي تشيلسي للهزيمة الأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية، ويشغل المركز العاشر على سلم الترتيب، حتى الآن، برصيد 31 نقطة، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

المصدر: RT