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مانشستر يونايتد يروض "ذئائب" وولفرهامبتون

الرياضة

مانشستر يونايتد يروض
AFP /DARREN STAPLES
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خرج فريق مانشستر يونايتد بفوز ثمين من ملعب مضيفه وولفرهامبتون (4-3) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحملت ثلاثية "الشياطين الحمر" توقيع كل من المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، والمهاجم الهولندي راسموس هويلوند، ولاعب خط الوسط الإسكتلندي سكوت مكتوميناي، ولاعب خط الوسط الإنجليزي كوبي ماينو في الدقائق (5، 22، 75، 90) على الترتيب.

بينما سجل ثلاثية أصحاب الأرض "الذئاب" كل من المهاجم الإسباني بابلو سارابيا، والمدافع الإنجليزي ماكسيميليان كيلمان، والمهاجم البرتغالي بيدرو نيتو، في الدقائق (71 من ضربة جزاء، 85، 90) على الترتيب.

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وحقق فريق مانشستر يونايتد بذلك انتصاره الأول في آخر ثلاث مباريات، بعد خسارة تعادل على الترتيب، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة، ويتقدم إلى المركز السابع في ترتيب الدوري "البريمير ليغ".

بينما توقف رصيد نادي وولفرهامبتون عند 29 نقطة، ويشغل المركز الحادي عشر على سلم الترتيب.

المصدر: RT 

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