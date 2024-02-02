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اتصال مفاجئ يعرض يورغن كلوب لموقف "طريف" خلال مؤتمر صحفي.. من المتصل؟ (فيديو)

الرياضة

اتصال مفاجئ يعرض يورغن كلوب لموقف
@SkySportsPL
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حدث موقف طريف مع الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، خلال المؤتمر الصحفي المكرس للمباراة المرتقبة ضد أرسنال، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويستعد نادي ليفربول، متصدر جدول ترتيب "البريميرليغ" برصيد 51 نقطة، لمواجهة مضيفه أرسنال "الغانرز" الأحد المقبل، على أرض ملعب "الإمارات"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 للدوري.

وعندما كان يطرح أحد الصحفيين سؤالا على كلوب، تلقى المدرب الألماني اتصالا هاتفيا، ثم قال على الفور: "طبيب الأسنان يتصل، قد يكون ذلك مهما"، مما أثار ضحك الحاضرين في المؤتمر.

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وأكد يورغن كلوب أن فريقه يريد الحفاظ على الصدارة، قائلا: "سنحاول أن نجعل الأمر صعبا قدر الإمكان على كل من يريد إنهاء الموسم فوقنا، دعونا نرى ما إذا بإمكاننا ذلك".

وأكمل كلوب: "إنه أفضل دوري حول العالم ونحن في قمة الترتيب، هل هناك أي لاعبين سيئين في هذا الفريق؟..لا، كلهم رائعون".

المصدر: وكالات 

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