ليفربول يتعرض لهزيمة مؤثرة في ملعب "الإمارات"

ألحق فريق أرسنال هزيمة مؤثرة بضيفه ليفربول (3-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، وذلك في قمة منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووقع على ثلاثية أصحاب الأرض كل من المهاجمين الإنجليزي بوكايو ساكا، والبرازيلي غابرييل مارتينيلي، والبلجيكي لياندرو تروسارد في الدقائق (14، 67، 90) على الترتيب.

بينما جاء هدف "الريدز" الوحيد بـ"نيران صديقة" سجله البرازيلي غابرييل ماجاليس مدافع أرسنال، خطأ في مرماه عند الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للقاء الذي جرى على ملعب "الإمارات" بالعاصمة لندن.

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وتعرض فريق ليفربول لأول هزيمة بعد أربعة انتصارات متتالية، ليتوقف رصيده عند 51 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ"، وبات مهددا بفقدان الصدارة لصالح فريق مانشستر سيتي، الذي يشغل المركز الثالث برصيد 46 نقطة، ولكنه لعب مباراتين أقل.

بينما حقق نادي أرسنال انتصاره الثالث على التوالي، ليرفع رصيده إلى 49 نقطة، ويتقدم إلى المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي الذي، يحل ضيفا على برينتفورد يوم غد الاثنين، ضمن هذه الجولة أيضا، ولديه مباراة أخرى مؤجلة.

المصدر: RT