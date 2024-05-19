"سرايا القدس" تعرض مشاهد لإسقاطها مسيرة إسرائيلية في خان يونس

عرضت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مشاهد لطائرة استطلاع إسرائيلية من نوع "EVO Max 4T" أسقطتها في سماء مدينة خان يونس.

ونشر الإعلام الحربي في "السرايا" مقطع فيديو يظهر "مشاهد للطائرة الصهيونية من نوع EVO Max 4T" التي سيطرت عليها وأسقطتها في سماء مدينة خان يونس".

وأظهر مقطع الفيديو عناصر من "سرايا القدس" تستهدف المسيرة الإسرائيلية وتكشف أنها كانت تقوم بمهام استخبارية.

هذا وأعلنت "سرايا القدس" أنها قصفت مستوطنة سديروت برشقة صاروخية، مشيرة إلى أن مقاتليها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية في شارع الترنس بمخيم جباليا وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

كما أكدت أنها "فجرت عبوة برق صدمية في دبابة ميركافا قرب محطة تمراز في مخيم جباليا"، موضحة أنها قصفت بالاشتراك مع "كتائب القسام" مقر قيادة العمليات شرق جباليا بعدد من قذائف الهاون.

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المصدر: RT