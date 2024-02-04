محمد صلاح يوجه رسالة "غامضة" من كتاب بعد تعرضه لموجة من الانتقادات

وجه الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم رسالة غامضة إلى متابعيه على "إنستغرام" اليوم الأحد، وسط موجة انتقادات تعرض لها مؤخرا.

ونشر محمد صلاح مقطعا من كتاب، يقول فيه المؤلف: "دي أهم واحدة.. كن نفسك.. ما تكونش زي ما أي حد عاوز.. ما تسجنش نفسك في آراء الآخرين.. وما تفصلش نفسك على مقاس أي حد، اللي عاوز 37 واللي عاوزك 39 واللي عاوزك 39 واللي عاوزك 42..".

ويتابع: "ما تسمحش لأي حد يشوف فيك نفسه، ويحاول يحقق من خلالك أحلامه الشخصية.. ما توافقش إن أي حد يشوفك امتداد ليه أو مشروعه الاستثماري الخاص.. ما تسمحش لأي حد يقبلك بشروط أو يحبك بشروط، أو يحترمك بشروط.. أنت نفسك.. نفسك وبس".

instagram/mosalah

يذكر أن محمد صلاح تعرض مؤخرا للكثير من الانتقادات، بسبب بعض مواقفه خارج المستطيل الأخضر، إضافة إلى قرار مغادرة معسكر منتخب "الفراعنة" والعودة إلى ليفربول للعلاج من إصابة تعرض لها خلال مشاركته في مباراته أمام غانا، في الجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات كاس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في كوت ديفوار "ساحل العاج".

يذكر أن المنتخب المصري ودع نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، مبكرا من الدور ثمن النهائي على يد منتخب جمهورية الكونغو، عقب خسارته بركلات الترجيح (7-8) بعد تعدلهما (1-1) في الوقت الأصلي للمباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، على ملعب "لاورينت بوكو - Laurent Pokou Stadium" بمدينة "سان بيدرو" الإيفوارية.

المصدر: "instagram/mosalah"