 
مباشر

الحكم المصري محمد عادل ينجو من اعتداء لاعبي مالي (فيديو)

الرياضة

الحكم المصري محمد عادل ينجو من اعتداء لاعبي مالي (فيديو)
AP /Sunday Alamba
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wwub

نجا الحكم المصري محمد عادل من غضب لاعبي منتخب مالي، بعد تفريطهم بفوز كان في متناولهم أمام كوت ديفوار (1-2) في اللقاء بينهما أمس السبت، بالدور ربع النهائي لكأس إفريقيا لكرة القدم.

افتتح منتخب مالي التسجيل عبر مهاجمه دورجيلس نيني في الدقيقة 71، وحافظ على تقدمه حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، قبل أن ينقذ المهاجم الإيفواري سيمون أدينجرا أصحاب الأرض من الهزيمة بتسجيله هدف التعادل لهم.

ومن ثم اقتنص المهاجم الإيفواري عمر دياكيتي هدف الفوز "للأفيال" في الوقت القاتل أيضا، عند الدقيقة الثانية المحتسبة بدلا للضائع من زمن الشوط الإضافي الثاني للقاء.

علما أن منتخب كوت ديفوار لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول، عقب تعرض لاعبه أوديلون كوسونو للطرد نتيجة حصوله على إنذارين.

وأطلق الحكم محمد عادل صفارة نهاية المباراة بعد أن حصل منتخب مالي على ركلة ركنية، متا اثار غضبا شديدا من جانب لاعبي مالي، وكاد أن يتعرض للاعتداء من قبل بعضهم، بسبب عدم منحهم حق تنفيذ الركلة والفرصة الأخيرة.

إقرأ المزيد
كأس إفريقيا تودع
كأس إفريقيا تودع "الحصان الأسود".. فيديو
إقرأ المزيد
كوت ديفوار تحقق
كوت ديفوار تحقق "معجزة كروية".. فيديو

وحاصر عدد من لاعبي مالي الحكم المصري الذي حاول إبعاد أحدهم بيده، وكادت الأمور أن تتطور وتخرج عن السيطرة، قبل أن يخرج بسرعة برفقة مساعديه إلى خارج أرض الملعب.

يذكر أن منتخب كوت ديفوار سيلعب في الدور قبل النهائي مع جمهورية الكونغو، يوم الأربعاء المقبل.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا