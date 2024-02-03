كوت ديفوار تحقق "معجزة كروية".. فيديو

انتزع منتخب كوت ديفوار بطاقة العبور إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، من نظيره المالي، بفوزه عليه (2-1) بعد تمديد المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت.

شهدت المواجهة احداثا درامية، فقد أهدر لاعب خط الوسط المالي أداما تراوري ركلة جزاء في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول.

ومن ثم تلقى منتخب كوت ديفوار ضربة موجعة في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول، بطرد مدافعه أوديلون كوسونو.

وافتتح المهاجم المالي دورجيلس نيني التسجيل لبلاده في الدقيقة 71.

وأنقذ المهاجم الإيفواري سيمون أدينجرا أصحاب الأرض "الأفيال" من الهزيمة بتسجيله هدف التعادل لهم في الوقت القاتل بحلول الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء.

ومن ثم اقتنص زميله المهاجم عمر دياكيتي هدف الفوز في الوقت القاتل أيضا، عند الدقيقة الثانية المحتسبة بدلا للضائع من زمن الشوط الإضافي الثاني للمباراة.

وغادر عمر دياكيتي بعد تسجيله الهدف أرضية ملعب السلام بمدينة "بواكي" الإيفوارية، مطرودا لتلقيه البطاقة الصفراء الثانية لخلعه قميصه احتفالا بهدف الفوز القاتل.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وكان منتخب كوت ديفوار قد بلغ الدور ثمن النهائي للبطولة بشق الأنفس، بفوزه على نظيره السنغالي، بركلات الترجيح (5-4) بعد أن انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل بهدف لمثله، وسجل لاعب خط الوسط الإيفوار فرانك كيسي هدف التعادل لأصحاب الأرض متأخرا قبل أربع دقائق فقط من نهاية الوقت الأصلي للمواجهة، على ملعب "شارليس كونان باني - Charles Konan Banny Stadium" بمدينة "ياموسوكرو" بساحل العاج.

وضرب منتخب كوت ديفوار موعدا في الدور قبل النهائي لكأس إفريقيا 2023، مع منتخب جمهورية الكونغو، الذي تغلب بدوره على نظيره الغيني (3-1) في المباراة التي جمتهما مساء أمس الجمعة، على ملعب "الحسن واتارا - Alassane Ouattara Stadium" بمدينة أبيدجان.

المصدر: RT