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كأس إفريقيا تودع "الحصان الأسود".. فيديو

الرياضة

كأس إفريقيا تودع
AFP /FRANCK FIFE
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خرج منتخب الرأس الأخضر من دور ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، على يد نظيره الجنوب إفريقي، إثر خسارته أمامه بركلات الترجيح (1-2) مساء يوم السبت، في كوت ديفوار.

ولجأ منتخبا الرأس الأخضر "Cape Verde"، وجنوب إفريقيا "الأولاد - بافانا بافانا"، إلى ركلات الترجيح بعد تعادلهما من دون أهداف على مدار الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة، التي جرت على ملعب "شارليس كونان باني - Charles Konan Banny Stadium" بالعاصمة الإيفوارية "ياموسوكرو".

ونجح منتخب جنوب إفريقيا في حسم نتيجة المواجهة لصالحة في سلسلة ركلات الترجيح، بهدفين مقابل هدف واحد فقط، ليضح حدا لمغامرات منتخب الرأس الأخضر الذي اعتبر "الحصان الأسود" في البطولة نظيرا لأدائه الرائع ونتائجه المميزة والمفاجئة.

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وضرب منتخب جنوب إفريقيا بذلك، موعدا في الدور قبل النهائي للنسخة الـ34 لبطولة كأس أمم إفريقيا "كوت ديفوار 2023"، مع نظيره النيجيري الذي وضع بدروه حدا لمغامرات المنتخب الأنغولي، إثر فوزه عليه بهدف وحيد سجله مهاجمه أديمولا لوكمان في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جمعتهما على ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي - Stade Felix Houphouet-Boigny" بمدينة أبيدجان الإيفوارية "ساحل العاج".

المصدر: RT 

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