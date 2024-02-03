كأس إفريقيا تودع "الحصان الأسود".. فيديو

خرج منتخب الرأس الأخضر من دور ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، على يد نظيره الجنوب إفريقي، إثر خسارته أمامه بركلات الترجيح (1-2) مساء يوم السبت، في كوت ديفوار.

ولجأ منتخبا الرأس الأخضر "Cape Verde"، وجنوب إفريقيا "الأولاد - بافانا بافانا"، إلى ركلات الترجيح بعد تعادلهما من دون أهداف على مدار الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة، التي جرت على ملعب "شارليس كونان باني - Charles Konan Banny Stadium" بالعاصمة الإيفوارية "ياموسوكرو".

Nearly nearly but nearly is nothing.

Cape Verde nearly score the last minutes goal. Wow pic.twitter.com/1d4IdEQCBF — Nasr (@supernasr_) February 3, 2024

ونجح منتخب جنوب إفريقيا في حسم نتيجة المواجهة لصالحة في سلسلة ركلات الترجيح، بهدفين مقابل هدف واحد فقط، ليضح حدا لمغامرات منتخب الرأس الأخضر الذي اعتبر "الحصان الأسود" في البطولة نظيرا لأدائه الرائع ونتائجه المميزة والمفاجئة.

4 penalties saved.

Take a bow Ronwen Williams

South Africa advances on penalties vs Cape Verde #AfCON2023pic.twitter.com/FykIwXX7vK — Footy Weekly (Banky) (@FPLBanky) February 3, 2024

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وضرب منتخب جنوب إفريقيا بذلك، موعدا في الدور قبل النهائي للنسخة الـ34 لبطولة كأس أمم إفريقيا "كوت ديفوار 2023"، مع نظيره النيجيري الذي وضع بدروه حدا لمغامرات المنتخب الأنغولي، إثر فوزه عليه بهدف وحيد سجله مهاجمه أديمولا لوكمان في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جمعتهما على ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي - Stade Felix Houphouet-Boigny" بمدينة أبيدجان الإيفوارية "ساحل العاج".

المصدر: RT