 
مباشر

قائمة المتأهلين لـ" المربع الذهبي" لكأس إفريقيا.. موعد المباريات

الرياضة

قائمة المتأهلين لـ
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wwux

أسدل الستار مساء يوم السبت، على منافسات الدور ربع النهائي للنسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في كوت ديفوار "ساحل العاج".

وأكمل منتخب جنوب إفريقيا أضلاع المربع الذهبي لمسابقة كأس إفريقيا 2023، بفوزه على منتخب الرأس الأخضر "الحصان الأسود"، ولحق بركب كل من المتأهلين، نيجيريا، جمهورية الكونغو، كوت ديفوار.

إقرأ المزيد
كوت ديفوار تحقق
كوت ديفوار تحقق "معجزة كروية".. فيديو

نيجيريا – أنغولا (1-0)

جمهورية الكونغو – غينيا (3-1)

مالي – كوت ديفوار (1-2)

الرأس الأخضر – جنوب إفريقيا (0-0) ركلات الترجيح (1-2).

الدور نصف النهائي:

يوم الأربعاء 7 فبراير 2024:

إقرأ المزيد
الحكم المصري محمد عادل ينجو من اعتداء لاعبي مالي (فيديو)
الحكم المصري محمد عادل ينجو من اعتداء لاعبي مالي (فيديو)

الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش

نيجيريا – جنوب إفريقيا

الساعة (23:00) بتوقيت غرينتش

جمهورية الكونغو – كوت ديفوار.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا