قائمة المتأهلين لـ" المربع الذهبي" لكأس إفريقيا.. موعد المباريات

أسدل الستار مساء يوم السبت، على منافسات الدور ربع النهائي للنسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في كوت ديفوار "ساحل العاج".

وأكمل منتخب جنوب إفريقيا أضلاع المربع الذهبي لمسابقة كأس إفريقيا 2023، بفوزه على منتخب الرأس الأخضر "الحصان الأسود"، ولحق بركب كل من المتأهلين، نيجيريا، جمهورية الكونغو، كوت ديفوار.

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نيجيريا – أنغولا (1-0)

جمهورية الكونغو – غينيا (3-1)

مالي – كوت ديفوار (1-2)

الرأس الأخضر – جنوب إفريقيا (0-0) ركلات الترجيح (1-2).

الدور نصف النهائي:

يوم الأربعاء 7 فبراير 2024:

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الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش

نيجيريا – جنوب إفريقيا

الساعة (23:00) بتوقيت غرينتش

جمهورية الكونغو – كوت ديفوار.

المصدر: RT