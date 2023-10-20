مفاجأة هلالية ضخمة للجماهير بعد إصابة نيمار

ما زال طموح مسؤولي نادي الهلال السعودي، في التعاقد مع اسم عالمي مستمرا، لتعويض إصابة البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

ويعاني نيمار البالغ 31 عاما من إصابة عنيفة تعرض لها مع منتخب بلاده البرازيل أمام أوروغواي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وكشفت الفحوصات الطبية عن قطع في الرباط الصليبي للركبة.

وكشفت صحيفة "الرياض"، مساء الخميس، عن إعادة الإدارة الهلالية، فتح ملف المهاجم الفرنسي الكبير كيليان مبابي، نجم فريق العاصمة باريس سان جيرمان.

وحاول الهلال في الميركاتو الصيفي الماضي، التعاقد مع مبابي، لمدة موسم رياضي واحد فقط، على سبيل الإعارة، بعد فشل صفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وقبل التوجه إلى خيار نيمار.

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ووفقا للصحيفة السعودية، يرغب "الزعيم" في استغلال عدم تجديد مبابي، عقده مع الفريق الباريسي حتى الآن ودخوله الفترة الحرة من عقده في يناير القادم، من أجل التوقيع معه.

من جهة أخرى لا يزال الهلال، عازما على التعاقد مع ميسي، على الرغم من تأكيد الأخير، استمراره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي.

وأعلنت الصحيفة، تجهيز الهلال، عرضا جديدا بالتنسيق مع الجهات المعنية في السعودية، لتقديمه إلى ميسي وإنتر ميامي، من أجل حسم الصفقة على سبيل الإعارة.

وشددت الصحيفة، على أن المفاوضات التي سيتبعها نادي الهلال مع ميسي، ستكون مختلفة هذه المرة، عن ما حدث في صيف العام الحالي.

يذكر أن ميسي، فضل الانضمام إلى الفريق الأمريكي، خلال الميركاتو الصيفي، بدلا من الهلال، الذي عرض عليه راتبا سنويا يصل إلى 400 مليون يورو.

المصدر: "وسائل إعلام سعودية"