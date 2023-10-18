كابوس للهلال السعودي.. إصابة قوية لنيمار في الركبة

تعرض البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودي لإصابة قوية أثناء المباراة التي جمعت منتخب بلاده والأوروغواي، في تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية.

وأصيب نيمار في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بعد تدخل من نيكولاس دي لا روز في وسط الملعب، ليسقط اللاعب على الأرض متألما بشكل كبير.

Je vais le redire encore haut et fort

J'ai l'impression que Neymar a signé un CDI avec la malchance

Chaque année même scène par parcours

Même image même tristesse

Quelle galère de trop avec les blessures pic.twitter.com/B3nkdWV339 — Lipp jr 🇵🇸 (@OnlyReskape) October 18, 2023

وغادر نيمار جونيور البالغ31 عاما الملعب، وهو يبكي من شدة الألم، وحمله عدد من المسعفين إلى غرفة تبديل الملابس لعدم قدرته على السير.

إقرأ المزيد

واضطر فرناندو دينيز المدير الفني لمنتخب البرازيل، لإجراء تبديل أول بدخول ريتشارليسون مهاجم توتنهام في الدقيقة 48.



وأصيب نيمار في الركبة بعد دقائق قليلة من تقدم منتخب أوروغواي بهدف سجله داروين نونيز، مهاجم ليفربول، قبل أن يخسر راقصو السامبا اللقاء بهدفين دون مقابل.

وقال رودريغو لاسمار طبيب منتخب البرازيل في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "إصابة نيمار لا تزال موضع شك بأنها التواء في الركبة ولكن نحتاج لعمل المزيد من الفحوصات و إعادة التقييم".

وأضاف:" لقد حدثت الإصابة قبل ساعة تقريبا، يجب أن ننتظر قليلا حتى الغد لكي نتمكن من معرفة كيفية استجابة الركبة، من المتوقع أن تتورم في هذه الحالة ومن ثم نقوم بعمل الفحص السريري".

ولفتت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن الإصابة تمثل ضربة جديدة للهلال السعودي، الذي تعاقد مع نيمار وهو مصاب، في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الفائت.

وتعافى نيمار مؤخرا من إصابة في أربطة الكاحل مع فريقه السابق، باريس سان جيرمان، أبعدته عن الملاعب منذ فبراير إلى سبتمبر الماضي.

المصدر: "وسائل إعلام"