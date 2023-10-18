تصفيات مونديال 2026.. خسارة قاسية لـ"راقصي السامبا"أمام الأوروغواي

تلقى منتخب البرازيل خسارة مؤلمة أمام مضيفه منتخب أوروغواي بهدفين دون مقابل، فجر الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتعد تلك الهزيمة الأولى لمنتخب البرازيل في التصفيات، فيما أنه الفوز الأول لأوروغواي على "السيليساو" منذ عام 2001.

وافتتح التسجيل لصالح أوروغواي داروين نونيز مهاجم ليفربول، عند الدقيقة 42، بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها رونالد أراوخو من الجهة اليسرى.

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وتعرض نيمار دا سيلفا لاعب الهلال ومنتخب البرازيل، لإصابة قوية في الركبة، ليغادر الملعب مع نهاية الشوط الأول، ويتم استبداله بزميله ريتشارليسون.

وتمكن نيكولاس دي لا كروز من تسجيل الهدف الثاني لـ "السيليستي" في الدقيقة 72 من متابعة لتمريرة نونيز.

وبذلك ارتفع رصيد منتخب أوروغواي لـ 7 نقاط في المركز الثاني بالتصفيات، متفوقا بفارق الأهداف على البرازيل لتتراجع للمركز الثالث، وتواصل السقوط بعد التعادل في الجولة الماضية أمام فنزويلا.

المصدر: RT+ وسائل إعلام