ميسي يلدغ بيرو مرتين ويعزز صدارة الأرجنتين في تصفيات مونديال 2026

قاد ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين للفوز على بيرو 2-0 فجر اليوم الأربعاء على استاد "بيرو الوطني"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتمكن ميسي من افتتاح التسجيل لراقصي التانغو في الدقيقة 32 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، من متابعة لتمريرة نيكولاس غونزاليس العرضية من الجهة اليسرى.

ليعود ميسي ويسجل الهدف الثاني له ولبلاده في الدقيقة 42، بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء، من متابعة لتمريرة إنزو فيرنانديز.

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ورفع ليونيل ميسي قائد الأرجنتين رصيده لـ 3 أهداف على رأس قائمة هدافي تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 بالتساوي مع نيكولاس دي لاكروز لاعب أوروغواي.

ويعد ذلك الفوز الرابع تواليا لأبطال العالم في التصفيات المؤهلة للمونديال.

بهذة النتيجة، رفع منتخب الأرجنتين رصيده للنقطة 12 في صدارة جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، وبفارق 5 نقاط عن أوروغواي والبرازيل وفنزويلا أصحاب الوصافة بالتساوي برصيد 7 نقاط لكل منهما.

المصدر: RT+ وسائل إعلام