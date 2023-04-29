رياضة بوتين المفضلة.. السماح للروس بالمشاركة الدولية في الجودو

أفاد المكتب الصحفي للاتحاد الدولي للجودو (IJF) اليوم السبت، بأن اللجنة التنفيذية للاتحاد قررت السماح للروس والبيلاروس بالمنافسة تحت رعاية المنظمة في وضع محايد.

وجاء في بيان للاتحاد الدولي للجودو (IJF)، أن: "اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للجودو قررت السماح للرياضيين من روسيا وبيلاروس بالمنافسة في مسابقات الاتحاد الدولي للعبة على أنهم رياضيون محايدون فرديون"، وذلك وفقا لوكالة "تاس" الروسية للأنباء.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمارس رياضة الجودو منذ طفولته، ويحمل لقب الـ"ماستر" في رياضة الجودو والسامبو.

وأصبح في عام 2006 الرئيس الفخري لاتحاد الجودو الأوروبي، وفي عام 2010 حصل على شهادة "دكتوراه في الجودو" من جامعة يونغ الكورية الجنوبية، وحائز الحزام الأسود في الكاراتيه.

المصدر: "tass.ru"