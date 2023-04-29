مقاتل يوجه لكمة لمشجع بطلب من "الانتحاري".. والنتيجة "وخيمة" في الفيديو!

لبى الجورجي إيليا توبوريا، أحد نجوم اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA" في وزن الريشة، رغبة أحد المعجبين الذي طلب من المقاتل أن يوجه له لكمة في البطن.

وارتدى المقاتل القفاز قبل أن يوجه "بكل سرور وبلا رحمة" لكمة قوية بقبضته اليسرى للمشجع في منطقة الكبد، ما جعل الأخير يجلس لبعض الوقت لالتقاط أنفاسه، بعد شعوره بألم شديد، كما يظهر في الفيديو.

Ilia Topuria qui envoie un énorme parpaing au corps à un fan qui lui demande



Résultat : KO au corps 😭 pic.twitter.com/GTIEawMdRR — MMA TIME (@MMA__TIME) April 26, 2023

يذكر أن إيليا توبوريا (26 عاما) حقق 13 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية حتى الأن، من دون أي هزيمة، وفاز في آخر نزال له على الأمريكي برايتس ميتشيل في النزال الذي جمعهما يوم 10 ديسمبر 2022، في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية، ضمن بطولة "UFC 282" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

المصدر: "sportbox.ru"