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راماسوامي يحذر من عواقب الحكم على ترامب

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راماسوامي يحذر من عواقب الحكم على ترامب
AP Jose Luis Magana
رجل الأعمال الأمريكي فيفيك راماسوامي
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حذر رجل الأعمال الأمريكي فيفيك راماسوامي، الذي شارك في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين، من عواقب قرار الإدانة الجنائية بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال راماسوامي، الذي انسحب من السباق الرئاسي وأيد ترامب، في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن "المدعي العام هو السياسي الذي وعد بالقبض على ترامب. وبنت القاضي عاملة في الحزب الديمقراطي وهي كسبت الأموال حرفيا بفضل هذه المحاكمة بينما ترأس فيها والدها".

وأضاف: "هذا سيؤدي إلى عواقب".

ويأتي ذلك بعد أن قررت هيئة المحلفية في نيويورك إدانة ترامب بكافة التهم الـ 34 في القضية التي يتهم فيها بانتهاكات مالية متعلقة بدفعه 130 ألف دولار من أموال حملته الانتخابية للممثلة الإباحية السابقة ستيفاني كليفورد، المعروفة باسمها المستعار "ستورمي دانييلز"، مقابل صمتها عن علاقتها به.

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وبالتالي يكون ترامب أول رئيس أمريكي مدان بتهم جنائية.

وقد أعلن ترامب عن رفضه لهذا القرار، ولا يزال من حقه الطعن فيه. ولا يمنعه هذا القرار من مواصلة حملته الانتخابية والمشاركة في انتخابات الرئاسة، التي ستجري في 5 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر النطق بالحكم في قضية ترامب يوم 11 يوليو المقبل.

المصدر: RT

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