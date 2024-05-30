إسرائيل تبلغ الولايات المتحدة موقفها من فتح معبر رفح وتكشف تفاصيل عن التوصل لحل مع مصر

قال وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن، إن إسرائيل لا تعارض فتح معبر رفح، لكنها "لن توافق" على تسليم إدارة المعبر لـ"حماس".

وذكر مكتب وزير الأمن الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن المحادثة الهاتفية بين غالانت وأوستن، تناولت إعادة فتح معبر رفح والسماح بدخول المساعدات الإنسانية".

وأدى احتلال معبر رفح من جانب الجيش الإسرائيلي مطلع الشهر الجاري لوقف تدفق المساعدات إلى غزة.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن إسرائيل معنية بإعادة معبر رفح المغلق منذ احتلال الجانب الفلسطيني منه في السابع من مايو الجاري، ومستعدة للسماح لجهات فلسطينية بالسيطرة عليه، بشرط ألا تكون تابعة لحماس، وذلك في ظل الرفض المصري للتنسيق مع إسرائيل لإعادة فتح المعبر.

وأفادت الإذاعة بأنه في ظل تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل على خلفية الأوضاع الإنسانية الكارثية والمجاعة التي باتت أمرا واقعا في مناطق بالقطاع الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ ما يزيد عن سبعة أشهر، تأمل إسرائيل في أن يساعد الضغط الأمريكي على التوصل لحل مع المصريين ومع الجهات الفلسطينية (المعنية) خلال الأيام المقبلة.

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وفي سياق متصل، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين فلسطينيين ورجال أعمال وموظفي إغاثة دوليين، أن "الجيش الإسرائيلي رفع الحظر المفروض على بيع الأغذية من إسرائيل والضفة الغربية المحتلة لقطاع غزة، ذلك أن الهجوم الإسرائيلي يعرقل وصول المساعدات الدولية للقطاع.

وذكرت مصادر أن السلطات الإسرائيلية أعطت تجار غزة الضوء الأخضر لاستئناف مشترياتهم من الموردين الإسرائيليين والفلسطينيين من المواد الغذائية مثل الفاكهة والخضراوات الطازجة ومنتجات الألبان.

وأدى الهجوم على رفح، حيث البوابة الرئيسية إلى غزة من مصر، فعليا إلى وقف تدفق مساعدات الأمم المتحدة إلى القطاع الفلسطيني المدمر، يأتي هذا بينما تحذر وكالات الإغاثة الإنسانية من مجاعة تلوح في الأفق.

المصدر: عرب 48