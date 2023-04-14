تفاصيل العرض النهائي للشيخ جاسم من أجل شراء مانشستر يونايتد

ذكرت تقارير صحفية أن الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي، قرر تقديم العرض الثالث والأخير لشراء نادي مانشستر يونايتد.

ويتنافس الشيخ جاسم مع السير جيم راتكليف، على الاستحواذ على مانشستر يونايتد بنهاية هذا الموسم بعد إعلان عائلة غليزر المالكة للنادي رغبتهم في البيع.

ووفقا لقناة سكاي سبورتس، ما زال الشيخ جاسم متمسكا بشراء مانشستر يونايتد وسيقدم عرضا ثالثا وأخيرا، ولطالما كان الملياردير القطري داعما للنادي ومستعدا لإنفاق مبالغ كبيرة من أجل الاستحواذ على "أولد ترافورد".

وعقدت عائلة غليزر المالكة للنادي اجتماعات مع الطرفين الراغبين في شراء اليونايتد وتم تقديم عروض تقترب من 5 مليارات جنيه استرليني ولم ينجح أحد في التوصل إلى اتفاق نهائي.

ويأمل الشيخ جاسم أن تكون ثروة مجموعته كافية لإقناع عائلة غليزر بالبيع بعد 18 عاما من الجدل المستمر للعائلة.

ويثق القطريون بأن عائلة غليزر الأمريكية، مالكة النادي، والتي ترى أن قيمة مانشستر يونايتد لا تقل عن 6 مليارات جنيه إسترليني (6.9 مليار يورو)، مستعدة لعملية البيع أكثر من أي وقت مضى.

المصدر: "وسائل إعلام"