كلوب يعلق على قرار فيرمينو الرحيل عن ليفربول

يخطط المهاجم روبرتو فيرمينو لمغادرة ليفربول بعد قضاء ثمانية مواسم مع "الريدز"، لكن مدرب الفريق يورغن كلوب قال إنه سيكون هناك مزيد من الوقت قبل وداع الدولي البرازيلي.

وأبلغ المهاجم البالغ من العمر 31 عاما، كلوب مؤخرا بأنه يعتزم الانتقال إلى فريق آخر بعد انتهاء الموسم الحالي وأنه يركز بشكل كامل على دفع الفريق لتحقيق نهاية قوية معه.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي، يوم الجمعة، "إنه (فيرمينو) هنا وملتزم على نحو كامل.. وهذا كل ما نحتاج إلى معرفته.. ليس هناك وقت لقول كلمة الوداع أو أي شيء آخر في هذه اللحظة، هناك ما يكفي من الوقت لذلك في وقت لاحق من الموسم".

وأضاف كلوب أنه فوجئ "قليلا" بقرار فيرمينو، لكنه "أمر طبيعي تماما في هذا النوع من العلاقات الطويلة التي لدينا"، على حد قوله.

وأحرز الدولي البرازيلي 108 أهداف في أكثر من 350 مباراة في جميع المسابقات مع ليفربول. وكان جزءا من ثلاثي مدمر مع المهاجمين السنغالي ساديو ماني، والمصري محمد صلاح خلال المواسم الماضية.

وغادر ماني "الريدز" الصيف الماضي لينضم إلى بايرن ميونيخ، بينما بات صلاح هو هداف ليفربول التاريخي.

وساعد فيرمينو ليفربول في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2018-2019 ولقب البريميرليغ بعد ذلك بموسم.

وتعين على المهاجم البرازيلي التنافس هذا الموسم على البقاء في التشكيلة مع المجموعة الجديدة من مهاجمي ليفربول، من بينهم الهولندي كودي غاكبو والأوروغوياني داروين نونيز.

المصدر: وكالات