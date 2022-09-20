زياش يصل إلى الرباط للالتحاق بمعسكر المنتخب المغربي

وصل صانع ألعاب نادي تشيلسي، حكيم زياش، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الرباط، للالتحاق بالمعسكر التدريبي لمنتخب المغرب، الذي يستعد للسفر صوب إسبانيا لخوض وديتي تشيلي وباراغواي.

وتمثل عودة زياش لمعسكر المنتخب المغربي حدثا كبيرا، بعد أكثر من عام ونصف على غيابه بسبب خلافه مع وحيد خليلوزيتش، مدرب المنتخب السابق، وإعلان اعتزاله دوليا.

وكان برفقة زياش، الظهير الأيمن لنادي بايرن ميونيخ، نصير مزراوي، الذي عاد أيضا للمنتخب المغربي بعد رفضه في وقت سابق للعب لـ"أسود الأطلس" بسبب خلافات مع خليلوزيتش.

وتحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة مزراوي في مواجهتي تشيلي وباراغواي لتعرضه للإصابة خلال المباراة الأخيرة التي خاضها مع فريقه بايرن ميونيخ في الدوري الألماني.

ويواجه المنتخب المغربي نظيره التشيلي في 23 سبتمبر الحالي، ثم يلتقي مع باراغواي في 27 من الشهر ذاته، وذلك ضمن استعدادات "أسود الأطلس" لخوض نهائيات مونديال "قطر 2022".

تجدر الإشارة إلى أن قرعة نهائيات مونديال قطر، وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الرابعة، إلى جانب كرواتيا، وصيفة مونديال 2018، وبلجيكا، حاملة البرونزية، وكندا.

المصدر: RT + وكالات