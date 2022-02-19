مولر يكشف عن السبب الذي منع صلاح من حصد الكرة الذهبية !

كشف توماس مولر مهاجم بايرن ميونخ الألماني، عن سبب عدم فوز المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بالكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2021.

وخلال تصريحات مولر لقناة "MBC مصر" كشف عن رأيه في مركز صلاح بالجائزة وعن غيابه عن تشكيل العام للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال النجم الألماني البالغ 32 عاما:"من الصعب دوما انتقاء التشكيل الأفضل بشكل عادل، حيث أن لكل شخص وجهة نظر مختلفة عن الآخر".

مضيفا:"دعونا نقول إن صلاح يتمتع بمستوى مذهل في هذه اللحظة، وأعتقد أنه يحظى بتقدير العالم بسبب مستواه، وبالطبع يبدو الأمر محبطا لعدم اختياره بتشكيل العام".

وأكمل:"ربما جاء ذلك بسبب إقامة اليورو العام الماضي، وأوروبا قارة تحظى بمكانة عالية في كرة القدم، ومن الطبيعي اختيار بعض اللاعبين الإيطاليين بالتشكيل بعد فوز إيطاليا بالبطولة".

وتابع:"الأمر يأتي بمزيج من التميز الفردي والنجاح الجماعي مع الفريق أو المنتخب، وغالبا يتم اختيار 20 لاعبا، ويكون هناك 4 أو 5 لاعبين فقط هم من يستحقون، ولكن بالطبع صلاح يستحق التواجد بالتشكيل".

وفي سباق الكرة الذهبية، احتل صلاح المركز السابع بالتصنيف وسط حالة من الذهول للمتابعين، بينما جاء المركز الأول من نصيب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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وأما عن الكرة الذهبية، قال مولر:"كل الأمر هو أن الكرة الذهبية يتم اختيار الفائز بها من خلال التصويت، ويتم الاختيار وفقا لأصوات الصحفيين وهم أصحاب القرار، وإذا سارت الأمور بشكل صحيح سيفوز اللاعب الذي جمع أكبر عدد من الأصوات وبالتالي فاز ميسي".

وأوضح:"قد يكون لنا وجهة نظر مختلفة في ميونخ، بأن روبرت ليفاندوفسكي هو الأحق بالكرة الذهبية، وأيضا في مصر يقولون إن صلاح الأحق ويمكنني تفهم ذلك لأنه يلعب بطريقة رائعة، ودائما يتحمس الناس للاعبين من أبناء بلادهم، ولكن هناك أيضا بعض الصحفيين في أمريكا الجنوبية أخذوا في الاعتبار فوز ميسي بكوبا أمريكا، لذلك الأمر صعب لأن لكل شخص رأيه الخاص، وفي الحقيقة الألقاب الفردية ليست أهم شيء في كرة القدم، بل الأهم هو ما يحدث في الملعب".

يذكر أن صلاح سجل 24 هدفا بقميص ليفربول بكل البطولات هذا الموسم وصنع 9 أهداف، في 29 مباراة لعبها مع "الريدز".

المصدر: "وكالات"