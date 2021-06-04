"نسور قاسيون" يحلقون بالصدارة برباعية في شباك المالديف (فيديو)

حقق المنتخب السوري فوزا عريضا على نظيره المالديفي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة بالتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022 وكأس آسيا في الصين 2023.

وتألق في صفوف "نسور قاسيون" محمود المواس بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" منها ركلتي جزاء في الدقائق 29 و45+2 و72، فيما تكفل أياز عثمان بالهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة الـ34 من عمر اللقاء.

فيديو| منتخب سوريا يتقدم 1 - 0 على جزر المالديف عبر محمود المواس في الدقيقة 29 ضمن التصفيات المشتركة لكأس العالم #قطر2022 وكأس آسيا 2023#قنوات_الكاس#سوريا_جرزالمالديف#AsianQualifierspic.twitter.com/1HYDfyLzd4 — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 4, 2021

فيديو| منتخب سوريا يتقدم 2 - 0 على جزر المالديف عبر اياس عثمان في الدقيقة 34 من ركلة جزاء ضمن التصفيات المشتركة لكأس العالم #قطر2022 وكأس آسيا 2023#قنوات_الكاس#سوريا_جرزالمالديف#AsianQualifierspic.twitter.com/FGFdkNrDOP — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 4, 2021

فيديو| منتخب سوريا يتقدم 3 - 0 على جزر المالديف عبر محمود المواس في الدقيقة +47 من ركلة جزاء ضمن التصفيات المشتركة لكأس العالم #قطر2022 وكأس آسيا 2023#قنوات_الكاس#سوريا_جرزالمالديف#AsianQualifierspic.twitter.com/LFopKqlTMR — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 4, 2021

فيديو| منتخب سوريا يتقدم 4 - 0 على جزر المالديف عبر محمود المواس في الدقيقة 72 من ركلة جزاء ضمن التصفيات المشتركة لكأس العالم #قطر2022 وكأس آسيا 2023#قنوات_الكاس#سوريا_جرزالمالديف#AsianQualifierspic.twitter.com/QjjUlj53p9 — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 4, 2021

وأنهى المنتخب السوري المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مؤيد العجان قبل 5 دقائق على نهاية الوقت الأصلي لنيله الإنذار الثاني عقب تعمده السقوط في محاولة للحصول على ركلة جزاء في منطقة جزاء منتخب جزر المالديف.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب السوري رصيده إلى 18 نقطة من 6 مباريات محققا العلامة الكاملة، وعزز صدارته لترتيب فرق المجموعة الأولى بفارق 8 نقاط عن أقرب مطارديه المنتخب الصيني صاحب الـ10 نقاط من 5 مباريات.

FT: Maldives 🇲🇻 0 - 4 🇸🇾 Syria



3️⃣ points

3️⃣ goals from Mahmoud Al Mawas



Syria extend their lead in Group A with a win over Maldives!#AsianQualifiers#MDVvSYRpic.twitter.com/3dGXwsmSkd — #AsianCup2023 (@afcasiancup) June 4, 2021

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وبهذا الفوز، ضمن المنتخب السوري مبكرا تأهله لبطولة أمم آسيا المقررة في الصين عام 2023، وإلى الدور الحاسم المؤهل لمونديال قطر 2022.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الثماني في التصفيات، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، مباشرة إلى نهائيات كأس آسيا 2023، والدور الحاسم بتصفيات كأس العالم 2022.

المصدر: RT