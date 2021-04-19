ناد مصري يعلن "استعداده للمشاركة في دوري السوبر الأوروبي" إلى جانب كبار "القارة العجوز"

أعلن نادي أسوان المصري اليوم الاثنين عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك"، استعداده للمشاركة في دوري السوبر الأوربي لكرة القدم.

ونشر نادي أسوان، على سبيل المزاح فيما يبدو، صورة مشتركة تجمع شعار النادي مع شعار البطولة الأوروبية الجديدة، وأرفقها بالقول: "نعلن جاهزيتنا لتحد جديد، وخوض منافسات دوري السوبر الأوروبي".

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ويحتل أسوان المركز الـ12 على جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة.

وأعلن 12 ناديا كبيرا في "القارة العجوز" أمس الأحد، إطلاق دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم بقيادة فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد.

والأندية الـ12 هي: ميلان (إيطاليا)، أرسنال (إنجلترا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، تشيلسي (إنجلترا)، برشلونة (إسبانيا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، يوفنتوس (إيطاليا)، ليفربول (إنجلترا)، مانشستر سيتي (إنجلترا)، مانشستر يونايتد (إنجلترا)، ريال مدريد (إسبانيا)، توتنهام هوتسبير (إنجلترا).

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، رفضه إقامة البطولة خارج إطار كرة القدم الدولية.

كما هدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" بعقوبات ضد كل الأندية واللاعبين الذين سيشاركون في بطولة دوري السوبر الأوروبي المقترحة، تصل إلى "منع الأندية المعنية من اللعب في أي مسابقة أخرى على المستوى المحلي أو الأوروبي أو العالمي، وقد يحرم لاعبوها من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية".

المصدر: الصفحة الرسمية لنادي أسوان في فيسبوك