رسميا.. منح شارة قيادة منتخب "الفراعنة" لمحمد لصلاح
قرر حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، منح شارة قيادة منتخب "الفراعنة"، إلى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.
🔴 منح شارة قيادة المنتخب لصلاح ... ⬇️⬇️— EFA.eg (@EFA) April 19, 2021
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وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي عبر صفحته في "تويتر" اليوم الاثنين، أن هذا القرار جاء بعد إبلاغ البدري، اللاعبين الذين يسبقون صلاح في الأقدمية، والذين ساندوا هذه الخطوة.
ويرى البدري أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى استقرار وثبات في بعض الأمور، منها شارة القيادة.
ويسعى الجهاز الفني والإداري إلى ترتيب الأمور في الفترة المقبلة، لتحقيق حلم المصريين، في التأهل إلى بطولة كأس العالم المقبلة لكرة القدم المقررة في قطر عام 2022.
المصدر: efa.eg