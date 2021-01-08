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شاهد.. أهداف ليفربول وأستون فيلا

الرياضة

شاهد.. أهداف ليفربول وأستون فيلا
Reuters /Hannah Mckay
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فاجأ فريق أستون فيلا مضيفه ليفربول بهدف التعادل في نهاية الشوط الأول للمباراة التي تجمعهما مساء اليوم الجمعة، وذلك في الدور الثالث لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم "الريدز" بهدف مبكر سجله مهاجمه السنغالي ساديو ماني، في الدقيقة الرابعة من انطلاق صافرة البداية.

ورد اللاعب الشاب لوي بيري (17 عاما) بهدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول للقاء المقام على ملعب "فيلا بارك".

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ويخوض أستون فيلا هذه المباراة بمجموعة من الشباب، بسبب إصابة بعض لاعبي الفريق الأول بوباء كورونا.

المصدر: RT 

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