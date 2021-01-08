شاهد.. أهداف ليفربول وأستون فيلا

فاجأ فريق أستون فيلا مضيفه ليفربول بهدف التعادل في نهاية الشوط الأول للمباراة التي تجمعهما مساء اليوم الجمعة، وذلك في الدور الثالث لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم "الريدز" بهدف مبكر سجله مهاجمه السنغالي ساديو ماني، في الدقيقة الرابعة من انطلاق صافرة البداية.

ورد اللاعب الشاب لوي بيري (17 عاما) بهدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول للقاء المقام على ملعب "فيلا بارك".

🙌 An incredible moment as Louie Barry, 17, scores.



Context: Aston Villa’s entire first team squad/staff not available due to COVID-19 outbreak.



Villa’s U18, U23 players have to play mighty Liverpool in the #FACup#AVFC 1-1 #LFC



🎥 @EmiratesFACuppic.twitter.com/l7YdpuBwPF — Joe Prince-Wright (@JPW_NBCSports) January 8, 2021

إقرأ المزيد

ويخوض أستون فيلا هذه المباراة بمجموعة من الشباب، بسبب إصابة بعض لاعبي الفريق الأول بوباء كورونا.

المصدر: RT