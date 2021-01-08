شاهد.. هدف محمد صلاح في مرمى أستون فيلا

صعد فريق ليفربول إلى الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب مضيفه أستون فيلا بفوزه عليه (4-1) في المباراة، التي جمعتهما يوم الجمعة.

وتقدم "الريدز" بهدف مبكر سجله مهاجمه السنغالي ساديو ماني، في الدقيقة الرابعة من انطلاق صافرة البداية.

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ليفربول 0 × 0 استون فيلا | تمريره صلاح😍😍

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ورد اللاعب الشاب لوي بيري (17 عاما) بهدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول.

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ليفربول 1 × 1 استون فيلا | هدددددددددف استون الأول

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ووضع الهولندي جيورجينهو فاينالدوم فريق ليفربول في المقدمة مرة أخرى، بتسجيله الهدف الثاني له بعد مرور ساعة كاملة من البداية. وعاد ماني بعد ثلاث دقائق فقط ووقع على الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه.

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ليفربول 2 × 1 استون فيلا | هددددددددددددف وينالدوم

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ليفربول 3 × 1 استون فيلا | هدددددددددف مااااني الثالث

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وعزز النجم المصري محمد صلاح تقدم "الريدز" بإحرازه الهدف الرابع له، في الدقيقة 65، وذلك قبل 8 دقائق من خروج "الفرعون" من أرض ملعب "فيلا بارك"، ودخول زميله أليكس أوكسليد تشامبرلين بدلا منه.

هدف محمد صلاح في شباك أستون فيلا 💥👏pic.twitter.com/HnZiXZUdnl — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) January 8, 2021

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يذكر أن أستون فيلا خاض هذه المباراة بمجموعة من الشباب، بسبب إصابة بعض لاعبي الفريق الأول بفيروس كورونا.

المصدر: RT