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شاهد.. هدف محمد صلاح في مرمى أستون فيلا

الرياضة

شاهد.. هدف محمد صلاح في مرمى أستون فيلا
Reuters /Hannah Mckay
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صعد فريق ليفربول إلى الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب مضيفه أستون فيلا بفوزه عليه (4-1) في المباراة، التي جمعتهما يوم الجمعة.

وتقدم "الريدز" بهدف مبكر سجله مهاجمه السنغالي ساديو ماني، في الدقيقة الرابعة من انطلاق صافرة البداية.

ورد اللاعب الشاب لوي بيري (17 عاما) بهدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول.

ووضع الهولندي جيورجينهو فاينالدوم فريق ليفربول في المقدمة مرة أخرى، بتسجيله الهدف الثاني له بعد مرور ساعة كاملة من البداية. وعاد ماني بعد ثلاث دقائق فقط ووقع على الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه.

وعزز النجم المصري محمد صلاح تقدم "الريدز" بإحرازه الهدف الرابع له، في الدقيقة 65، وذلك قبل 8 دقائق من خروج "الفرعون" من أرض ملعب "فيلا بارك"، ودخول زميله أليكس أوكسليد تشامبرلين بدلا منه.

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يذكر أن أستون فيلا خاض هذه المباراة بمجموعة من الشباب، بسبب إصابة بعض لاعبي الفريق الأول بفيروس كورونا.

المصدر: RT 

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