ترتيب محمد صلاح ولاعبي الدوري الإنجليزي في قائمة أغلى لاعبي العالم

احتل المصري محمد صلاح هداف ليفربول، المركز السابع في ترتيب لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على لائحة الأغلى عالميا حاليا، وفقا للمركز الدولي للدراسات الرياضية "CIES".

وتقدر القيمة السوقية لمحمد صلاح، بـ134 مليون يورو، وفقا لقائمة مركز "CIES" الذي اعتمد على سلسلة من المعايير مثل الأداء والعمر.

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في حين، تصدر القائمة، الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد، بقيمة سوقية بلغت 165.6 مليون يورو، وتلاه كل من اللاعبين الإنجليزي ترينت ألكسندر-أرنولد الظهير الأيمن لفريق ليفربول، برصيد 151.6 مليون يورو، والبرتغالي برونو فيرنانديش لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد، برصيد 151.1 مليون يورو.

ودخل 28 لاعبا من الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ"، قائمة أغلى 100 لاعب، وشغلوا المراكز التالية:

المصدر: "football-observatory"