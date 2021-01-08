ترتيب ميسي ولاعبي الدوري الإسباني في قائمة "أغلى لاعبي العالم"

كشف المركز الدولي للدراسات الرياضية "CIES"، قائمة لأغلى لاعبي كرة القدم في العالم حاليا، من خلال سلسلة من المعايير مثل الأداء والعمر، وتضمنت 21 لاعبا من الدوري الإسباني.

وتصدر النجم البرتغالي الصاعد جواو فيليكس، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد، ترتيب أغلى لاعبي "الليغا"، وشغل المركز السابع في نادي الـ100، برصيد 141.5 مليون يورو.

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بينما تراجعت القيمة السوقية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، بشكل كبير وفقا لهذه الدراسة، فقد شغل "البرغوث" المركز السابع والتسعين برصيد 54.1 مليون يورو، ويعود سبب هذا التراجع إلى تقدمه في السن واقتراب مدة انتهاء عقده، حيث يبلغ الأرجنتيني من العمر 33 عاما وبقي أقل من نصف عام على نهاية عقده مع "البلوغرانا".

في حين، تصدر القائمة، الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد، بقيمة سوقية بلغت 165.6 مليون يورو.

وجاء النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم نادي بوروسيا دورتموند، الفائز بجائزة "الفتى الذهبي - Golden Boy" في المركز الثاني، بقيمة سوقية وصلت إلى 152 مليون يورو، وتلاه الإنجليزي ألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن لفريق ليفربول، الذي تقدر قيمته حاليا بـ151.6 مليون يورو.

وفي ما يلي ترتيب أفضل لاعبي الدوري الإسباني في قائمة أغلى 100 لاعب في العالم وفقا للمركز الدولي للدراسات الرياضية "CIES":

المصدر: "football-observatory"