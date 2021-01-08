شاهد.. براعم أستون فيلا يحرجون ليفربول
فاجأ شباب فريق أستون فيلا ضيفهم ليفربول بتعادلهم معه (1-1) في الشوط الأول للمباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمعة، وذلك في الدور الثالث لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
وتقدم "الريدز" بهدف مبكر سجله مهاجمه السنغالي ساديو ماني، في الدقيقة الرابعة من انطلاق صافرة البداية.
#FACup— @GoalRushh777 (@GoalRushh777) January 8, 2021
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Aston Villa 0-1 Liverpool - Mane Goal 🎥pic.twitter.com/C2n6Otd9AH
ورد اللاعب الشاب لوي بيري (17 عاما) بهدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول للقاء المقام على ملعب "فيلا بارك".
🙌 An incredible moment as Louie Barry, 17, scores.— Joe Prince-Wright (@JPW_NBCSports) January 8, 2021
Context: Aston Villa’s entire first team squad/staff not available due to COVID-19 outbreak.
Villa’s U18, U23 players have to play mighty Liverpool in the #FACup#AVFC 1-1 #LFC
🎥 @EmiratesFACuppic.twitter.com/l7YdpuBwPF
An outstanding double-save from Akos Onódi! 👏#EmiratesFACuppic.twitter.com/n3WF4jB8PD— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 8, 2021
وخاض أستون فيلا هذه المباراة بتشكيلة مكونة من فريق الشباب، بسبب إصابة بعض لاعبي الفريق الأول بفيروس كورونا.
المصدر: RT