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شاهد.. براعم أستون فيلا يحرجون ليفربول

الرياضة

شاهد.. براعم أستون فيلا يحرجون ليفربول
Reuters /Hannah Mckay
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فاجأ شباب فريق أستون فيلا ضيفهم ليفربول بتعادلهم معه (1-1) في الشوط الأول للمباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمعة، وذلك في الدور الثالث لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم "الريدز" بهدف مبكر سجله مهاجمه السنغالي ساديو ماني، في الدقيقة الرابعة من انطلاق صافرة البداية.

ورد اللاعب الشاب لوي بيري (17 عاما) بهدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول للقاء المقام على ملعب "فيلا بارك".

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وخاض أستون فيلا هذه المباراة بتشكيلة مكونة من فريق الشباب، بسبب إصابة بعض لاعبي الفريق الأول بفيروس كورونا.

المصدر: RT 

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