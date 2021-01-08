شاهد.. براعم أستون فيلا يحرجون ليفربول

فاجأ شباب فريق أستون فيلا ضيفهم ليفربول بتعادلهم معه (1-1) في الشوط الأول للمباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمعة، وذلك في الدور الثالث لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم "الريدز" بهدف مبكر سجله مهاجمه السنغالي ساديو ماني، في الدقيقة الرابعة من انطلاق صافرة البداية.

ورد اللاعب الشاب لوي بيري (17 عاما) بهدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول للقاء المقام على ملعب "فيلا بارك".

🙌 An incredible moment as Louie Barry, 17, scores.



Context: Aston Villa’s entire first team squad/staff not available due to COVID-19 outbreak.



Villa’s U18, U23 players have to play mighty Liverpool in the #FACup#AVFC 1-1 #LFC



🎥 @EmiratesFACuppic.twitter.com/l7YdpuBwPF — Joe Prince-Wright (@JPW_NBCSports) January 8, 2021

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وخاض أستون فيلا هذه المباراة بتشكيلة مكونة من فريق الشباب، بسبب إصابة بعض لاعبي الفريق الأول بفيروس كورونا.

المصدر: RT