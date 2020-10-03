تصفيات مونديال قطر.. استبعاد كافاني من تشكيلة أوروغواي

استُبعد الأوروغوياني، إدينسون كافاني، الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان، من تشكيلة منتخب بلاده في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ويستقبل منتخب أوروغواي على أرضه في العاصمة مونتيفيديو ضيفه منتخب تشيلي، في الثامن من الشهر الحالي، قبل أن ينتقل بعد خمسة أيام إلى العاصمة كيتو لمواجهة الاكوادور.

ويجد كافاني (33 عاما)، نفسه من دون أي فريق منذ انتهاء عقده في يونيو الماضي مع النادي الباريسي، الذي سجل بقميصه 200 هدف.

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وأثار مساعد مدرب منتخب أوروغواي، ماريو ريبولو، الشكوك حول جهوزية ولياقة كافاني، الذي لم يخض أي مباراة منذ أشهر عدة، وقال: "بالإضافة إلى واقع معرفتنا جميعا بقدرات إدينسون، إلا أن هذا الفيروس (كوفيد-19) أدى إلى إيقاف برنامجه التدريبي".

وتعود آخر مباراة لكافاني مع سان جيرمان إلى 11 مارس الماضي، ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا، قبل أن يتفشى فيروس كورونا المستجد في قارة أوروبا والعالم.

وخاض كافاني، الذي كان يشكل مع مواطنه مهاجم أتلتيكو مدريد، لويس سواريس، ثنائيا ناريا في هجوم منتخب أوروغواي، وخاض 116 مباراة دولية سجل خلالها 50 هدفا.

المصدر: وكالات