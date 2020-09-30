بينها مواجهة سعودية - سعودية نارية في قطر.. تعرف على مواعيد مباريات الليلة

تقام مساء اليوم الأربعاء عدة مباريات في مختلف ملاعب العالم، وستتجه أنظار عشاق كرة القدم في الوطن العربي إلى موقعة النصر السعودي ومواطنه الأهلي التي يستضيفها ملعب نادي السد في قطر.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء، في مختلف ملاعب العالم، حسب توقيت مكة المكرمة:

ربع نهائي دوري أبطال آسيا

النصر السعودي # الأهلي السعودي - الساعة 16:40

برسيبوليس الإيراني # باختاكور الأوزبكي - الساعة 20:45

الدوري الإسباني

هويسكا # أتلتيكو مدريد – الساعة 20:00

ريال مدريد # بلد الوليد - الساعة 22:30

الدوري الإيطالي

بينفينتو # إنتر ميلان – الساعة 19:00

لاتسيو # أتالانتا – الساعة 21:45

دور الـ16 لكأس الرابطة الإنجليزية

بيرنلي # مانشستر سيتي – الساعة 21:00

إيفرتون # وست هام يونايتد – الساعة 21:45

برايتون # مانشستر يونايتد – الساعة 21:45

كأس السوبر الألماني

بايرن ميونخ # بوروسيا دورتموند - الساعة 21:30

تحديد المتأهل للمجموعات في دوري أبطال أوروبا

ميتييلاند الدنماركي # سلافيا براغ التشيكي – الساعة 22:00

باوك سالونيكا اليوناني - # كراسنودار الروسي - الساعة 22:00.

المصدر: RT