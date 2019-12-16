مولودية الجزائر يبلغ ربع نهائي البطولة العربية للأندية على حساب "القوة الجوية" العراقي (فيديو)

تأهل نادي مولودية الجزائر إلى الدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية، بعد تغلبه، اليوم الاثنين، على ضيفه القوة الجوية العراقي بركلات الترجيح في دور الـ 16 من المسابقة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة التي جرت بملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة، بالتعادل السلبي، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب في العراق، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت لأصحاب الأرض بنتيجة 4-2.

قمة منتظرة بين #مولودية_الجزائر و #الرجاء_الرياضي المغربي في الربع النهائي..

بركلات الترجيح 4-2 مولودية الجزائر يتخطى دور الـ 16 على حساب #القوة_الجوية العراقي.. #مولودية_الجزائر_القوة_الجويةpic.twitter.com/DrVoD9szn2 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 16, 2019

من مدينة #البليدة الجزائرية |



⏱️ نهاية مباراة فريقي.. #مولودية_الجزائر : 0#القوة_الجوية_العراقي : 0

بفوز فريق مولودية الجزائر بركلات الترجيح (4 - 2).



إياب #دور_16

- نتيجة مباراة الذهاب: (0 - 0)#كاس_محمد_السادس_للاندية_الابطالpic.twitter.com/igBnXAFmi5 — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) December 16, 2019



وسيواجه مولودية الجزائر في الدور ربع النهائي فريق الرجاء الرياضي المغربي، ذهابا في الرابع من يناير المقبل في الجزائر، وإيابا في التاسع من فبراير المقبل في المغرب.

المصدر: وكالات