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مولودية الجزائر يبلغ ربع نهائي البطولة العربية للأندية على حساب "القوة الجوية" العراقي (فيديو)

الرياضة

مولودية الجزائر يبلغ ربع نهائي البطولة العربية للأندية على حساب
UAFAAC/twitter
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تأهل نادي مولودية الجزائر إلى الدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية، بعد تغلبه، اليوم الاثنين، على ضيفه القوة الجوية العراقي بركلات الترجيح في دور الـ 16 من المسابقة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة التي جرت بملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة، بالتعادل السلبي، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب في العراق، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت لأصحاب الأرض بنتيجة 4-2.


وسيواجه مولودية الجزائر في الدور ربع النهائي فريق الرجاء الرياضي المغربي، ذهابا في الرابع من يناير المقبل في الجزائر، وإيابا في التاسع من فبراير المقبل في المغرب.

المصدر: وكالات

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