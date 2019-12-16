مولودية الجزائر يبلغ ربع نهائي البطولة العربية للأندية على حساب "القوة الجوية" العراقي (فيديو)
تأهل نادي مولودية الجزائر إلى الدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية، بعد تغلبه، اليوم الاثنين، على ضيفه القوة الجوية العراقي بركلات الترجيح في دور الـ 16 من المسابقة.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة التي جرت بملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة، بالتعادل السلبي، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب في العراق، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت لأصحاب الأرض بنتيجة 4-2.
قمة منتظرة بين #مولودية_الجزائر و #الرجاء_الرياضي المغربي في الربع النهائي..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 16, 2019
بركلات الترجيح 4-2 مولودية الجزائر يتخطى دور الـ 16 على حساب #القوة_الجوية العراقي.. #مولودية_الجزائر_القوة_الجويةpic.twitter.com/DrVoD9szn2
من مدينة #البليدة الجزائرية |— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) December 16, 2019
⏱️ نهاية مباراة فريقي.. #مولودية_الجزائر : 0#القوة_الجوية_العراقي : 0
بفوز فريق مولودية الجزائر بركلات الترجيح (4 - 2).
إياب #دور_16
- نتيجة مباراة الذهاب: (0 - 0)#كاس_محمد_السادس_للاندية_الابطالpic.twitter.com/igBnXAFmi5
وسيواجه مولودية الجزائر في الدور ربع النهائي فريق الرجاء الرياضي المغربي، ذهابا في الرابع من يناير المقبل في الجزائر، وإيابا في التاسع من فبراير المقبل في المغرب.
تأهل إلى #دور_8 |— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) December 16, 2019
مبروووك تأهل فريق #مولودية_الجزائر_الجزائري إلى دور ربع النهائي.
وبالتوفيق لفريق #القوة_الجوية_العراقي في قادم الاستحقاقات.#كاس_محمد_السادس_للاندية_الابطالpic.twitter.com/IzMsNLymHJ
المصدر: وكالات