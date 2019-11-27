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هل كان قرار إلغاء ضربة الجزاء والبطاقة الحمراء لحارس مرمى ريال مدريد صائبا؟ (فيديو)

الرياضة

هل كان قرار إلغاء ضربة الجزاء والبطاقة الحمراء لحارس مرمى ريال مدريد صائبا؟ (فيديو)
Globallookpress
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شهدت مباراة فريق ريال مدريد وضيفه باريس سان جيرمان (2-2)، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حالة أثارت الجدل لجأ الحكم على إثرها لتقنية الـ "VAR".

فقد أشهر حكم المباراة البرتغالي، أرتور دياز، البطاقة الحمراء في وجه البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق الملكي، في نهاية الشوط الأول، بعد عرقلته اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم الفريق الباريسي، واحتسب ضربة جزاء.

ولكن الحكم تراجع عن قراره وألغى البطاقة الحمراء وضربة الجزاء، بعد اللجوء إلى تقنية الـ "VAR"، التي أظهرت وجود خطأ في بداية الهجمة في منتصف الملعب، حيث ارتكب السنغالي، إدريسا غاي، لاعب الفريق الضيف خطأ ضد البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر لفريق ريال مدريد.

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وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (2-2)، وضمن فريق باريس سان جيرمان صدارة المجموعة الأولى، وبقي ريال مدريد في مركز الوصافة، وتأهلا سوية إلى الدور الثاني "للتشامبيونز ليغ". 

المصدر: RT 

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