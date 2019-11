هل كان قرار إلغاء ضربة الجزاء والبطاقة الحمراء لحارس مرمى ريال مدريد صائبا؟ (فيديو)

Crazy stuff in Madrid!



▪️ Courtois fouls Icardi in the box.

▪️ Ref blows for a foul.

▪️ Courtois given a red card.

▪️ VAR penalty check.

▪️ Ref checks sideline TV.

▪️ Instead gives Real a free on the half-way line!



🤯🤯🤯#RMAPSG#UCL#VMSportpic.twitter.com/5vKOGAaj6S