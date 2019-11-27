هل كان قرار إلغاء ضربة الجزاء والبطاقة الحمراء لحارس مرمى ريال مدريد صائبا؟ (فيديو)

شهدت مباراة فريق ريال مدريد وضيفه باريس سان جيرمان (2-2)، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حالة أثارت الجدل لجأ الحكم على إثرها لتقنية الـ "VAR".

فقد أشهر حكم المباراة البرتغالي، أرتور دياز، البطاقة الحمراء في وجه البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق الملكي، في نهاية الشوط الأول، بعد عرقلته اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم الفريق الباريسي، واحتسب ضربة جزاء.

Crazy stuff in Madrid!



▪️ Courtois fouls Icardi in the box.

▪️ Ref blows for a foul.

▪️ Courtois given a red card.

▪️ VAR penalty check.

▪️ Ref checks sideline TV.

▪️ Instead gives Real a free on the half-way line!



🤯🤯🤯#RMAPSG#UCL#VMSportpic.twitter.com/5vKOGAaj6S — Virgin Media Sport (@VMSportIE) November 26, 2019

ولكن الحكم تراجع عن قراره وألغى البطاقة الحمراء وضربة الجزاء، بعد اللجوء إلى تقنية الـ "VAR"، التي أظهرت وجود خطأ في بداية الهجمة في منتصف الملعب، حيث ارتكب السنغالي، إدريسا غاي، لاعب الفريق الضيف خطأ ضد البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر لفريق ريال مدريد.

Grosse polémique autour de la VAR contre le PSG face au Real Madrid https://t.co/Dyw1Za8C4xpic.twitter.com/gzTy8bl92q — BFMTV (@BFMTV) November 26, 2019

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وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (2-2)، وضمن فريق باريس سان جيرمان صدارة المجموعة الأولى، وبقي ريال مدريد في مركز الوصافة، وتأهلا سوية إلى الدور الثاني "للتشامبيونز ليغ".

المصدر: RT