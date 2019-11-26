ريال مدريد يفشل في الثأر من باريس سان جيرمان (فيديو)

سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل أمام ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي (2-2)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأحرز المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدفي الفريق الملكي، في الدقيقتين (17 و78).

بينما حملت ثنائية الفريق الباريسي "الأمراء" توقيع كل من، المهاجم الفرنسي الآخر كيليان مبابي، والإسباني بابلو سارابيا، في الدقيقتين (81 و83) على الترتيب، من عمر المباراة التي جرت على ملعب "سانتياغو برنابيو".

وأخفق ريال مدريد بذلك من الثأر لهزيمته على يد الفريق الباريسي (1-3) في لقاء الذهاب، الذي جمعهما على ملعب "بارك دي برانس - Parc des Princes"، في العاصمة باريس، ضمن الجولة الافتتاحية "للشتامبيونز ليغ".

ورفع ريال مدريد رصيده بعد هذا التعادل إلى 8 نقاط، وبقي في مركز الوصافة في قائمة المجموعة الأولى (A)، بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر باريس سان جيرمان، ويليهما فريق كلوب بروج البلجيكي برصيد 3 نقاط، الذي تعادل مع مضيفه غلطة سراي التركي (1-1)، صاحب المركز الرابع الأخير برصيد نقطتين فقط.

المصدر: RT