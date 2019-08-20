 
مباشر

"الفيفا" يزف خبرا سارا لعشاق كرة القدم في العراق

الرياضة

Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ma8n

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن موافقة الاتحاد الدولي للعبة الـ"فيفا" على خوض المنتخب العراقي مبارياته في تصفيات كأس العالم 2022 على أراضيه.

وذكر بيان للاتحاد العراقي أن "فيفا" وافق على طلب العراق خوض تصفيات كأس العالم في البصرة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

إقرأ المزيد
الاتحاد العراقي لـRT: مصرون على لعب تصفيات كأس العالم في البصرة أو كربلاء
الاتحاد العراقي لـRT: مصرون على لعب تصفيات كأس العالم في البصرة أو كربلاء

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم وفدا إلى محافظات أربيل، وكربلاء، والبصرة، للاطلاع على الوضع الأمني والمنشآت الرياضية للملاعب هناك، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن لعب العراق مبارياته في التصفيات على أراضيه.

يذكر أن قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 وضعت العراق في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخباتإيران، البحرين، وهونغ كونغ، وكمبوديا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد.. DJ يقدم عرضه الموسيقي من الفضاء