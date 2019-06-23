افتتاح مقر جديد للجنة الأولمبية الدولية في عيد ميلادها 125

افتتحت اللجنة الأولمبية الدولية مقرها الجديد في لوزان السويسرية اليوم، بمناسبة مرور 125 عاما على تأسيسها، وفي خضم الاستعدادات لاختيار المدينة المستضيفة للأولمبياد الشتوي في 2026.

وكلف المقر الجديد نحو 130 مليون يورو، وشيد في مكان المقر القديم على ضفاف بحيرة جنيف.

وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية: "في هذا اليوم أسس بيير دي كوبرتان اللجنة وأحيا الألعاب الأولمبية".

وأضاف المسؤول الألماني أمام ممثلي 206 لجان أولمبية وطنية :"وجد (بيير دي كوبيرتان) طريقة لنشر السلام بين الدول والشعوب. وهذا هو البيت الأولمبي نفتتحه اليوم وهو رمز لمهمتنا ولقيمنا".

The IOC today officially opened #OlympicHouse - one of the most sustainable buildings in the world. The inauguration was the highlight of the very emblematic & emotional celebrations to mark #125IOC, which was founded 23 June 1894 by Pierre de Coubertin. https://t.co/hybJvlx7GN — IOC MEDIA (@iocmedia) June 23, 2019

ويضم المقر، الذي استلهم تصميمه من شكل حمامة سلام ويضم سلالم دائرية مستوحاة من الحلقات الأولمبية ومزود بألواح شمسية في سقفه، 500 موظف في اللجنة الأولمبية الدولية تحت سقف واحد بدلا من تفرقهم في مكاتب مختلفة في لوزان كما كان في السابق.

وتابع باخ: "بالطبع أردنا جمع كل أفراد العائلة الأولمبية تحت سقف واحد ويجسد المقر الجديد عناصر الكفاءة والمصداقية والشباب وسيكون مركزا رئيسيا لمهمتنا".

وبعد احتفالات يوم الأحد تستأنف اللجنة الأولمبية نشاطها يوم الاثنين باختيار المدينة التي تستضيف الألعاب الشتوية 2026 وسط منافسة ثنائية بين مدينتي ميلان الإيطالية وستوكهولم السويدية.

المصدر: رويترز