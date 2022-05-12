 
مباشر

روسيا تطور منظومة فريدة لإنقاذ الرواد في الفضاء المفتوح

الفضاء

روسيا تطور منظومة فريدة لإنقاذ الرواد في الفضاء المفتوح
Sputnik Roscosmos
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t03p

أعلنت جامعة سمارا الحكومية الروسية عن تطويرها لمنظومة روبوتية مخصصة لعمليات إنقاذ الرواد في الفضاء.

وحول الموضوع قال رئيس قسم أبحاث الفضاء في الجامعة، إيغور بيلوكونوف:"تمكن العلماء في جامعتنا من تطوير منظومة متكاملة مخصصة لإنقاذ الرواد في الفضاء، هذه المنظومة ستكون قادرة على العمل في المحطة المدارية الروسية الواعدة، وتضم روبوتات قادرة على إنقاذ الرواد أثناء تعرضهم للمواقف الخطرة في الفضاء المفتوح".

وأضاف "المنظومة تضم أقمارا صناعية صغيرة وكوابل سحب وروافع كهروميكانيكية،  في حال تعرض رائد الفضاء للخطر في الفضاء المفتوح أو في حال ابتعاده عن المحطة يتم إطلاق القمر الصناعي للبحث عنه، وبعدها يقوم القمر الموصول بالكابل بالالتحام ببدلة رائد الفضاء ولف الكابل حوله لتجري بعدها عملية سحبه وإعادته نحو المحطة".  

إقرأ المزيد
"روس كوسموس" تحضّر لوضع تصميم أولي للمحطة المدارية الروسية الواعدة

وأشار بيلوكونوف إلى أن جامعته سترسل قريبا تفاصيل عن منظومة إنقاذها الجديدة لمؤسسة "روس كوسموس" الروسية وستقترح عليها تضمين هذه المنظومة في المحطة المدارية التي تسعى روسيا لإطلاقها مستقبلا.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا تعمل حاليا على مشروع محطتها المدارية الخاصة التي ستعمل في مدارات الأرض وستتكون هذه المحطة غالبا من عدة وحدات قابلة للاستبدال والتجديد بشكل مستمر.

المصدر: فيستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا