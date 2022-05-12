روسيا تطور منظومة فريدة لإنقاذ الرواد في الفضاء المفتوح

أعلنت جامعة سمارا الحكومية الروسية عن تطويرها لمنظومة روبوتية مخصصة لعمليات إنقاذ الرواد في الفضاء.

وحول الموضوع قال رئيس قسم أبحاث الفضاء في الجامعة، إيغور بيلوكونوف:"تمكن العلماء في جامعتنا من تطوير منظومة متكاملة مخصصة لإنقاذ الرواد في الفضاء، هذه المنظومة ستكون قادرة على العمل في المحطة المدارية الروسية الواعدة، وتضم روبوتات قادرة على إنقاذ الرواد أثناء تعرضهم للمواقف الخطرة في الفضاء المفتوح".

وأضاف "المنظومة تضم أقمارا صناعية صغيرة وكوابل سحب وروافع كهروميكانيكية، في حال تعرض رائد الفضاء للخطر في الفضاء المفتوح أو في حال ابتعاده عن المحطة يتم إطلاق القمر الصناعي للبحث عنه، وبعدها يقوم القمر الموصول بالكابل بالالتحام ببدلة رائد الفضاء ولف الكابل حوله لتجري بعدها عملية سحبه وإعادته نحو المحطة".

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وأشار بيلوكونوف إلى أن جامعته سترسل قريبا تفاصيل عن منظومة إنقاذها الجديدة لمؤسسة "روس كوسموس" الروسية وستقترح عليها تضمين هذه المنظومة في المحطة المدارية التي تسعى روسيا لإطلاقها مستقبلا.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا تعمل حاليا على مشروع محطتها المدارية الخاصة التي ستعمل في مدارات الأرض وستتكون هذه المحطة غالبا من عدة وحدات قابلة للاستبدال والتجديد بشكل مستمر.

المصدر: فيستي