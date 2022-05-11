"روس كوسموس" تحضّر لوضع تصميم أولي للمحطة المدارية الروسية الواعدة

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أنها ستناقش قريبا مواضيع العمل على مشروع المحطة المدارية الروسية مع عدد من الهيئات والشركات المحلية.

وخلال مقابلة صحفية أجريت معه مؤخرا قال رئيس المؤسسة، دميتري روغوزين: "في الـ 26 من مايو الجاري سيعقد المجلس العلمي التابع لمؤسستنا اجتماعا مع المجلس العلمي التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، وخلال الاجتماع سنناقش موضوع المرحلة الأولى من العمل على مشروع المحطة المدارية الوطنية".

وأضاف "من أولى القضايا التي ستتم مناقشتها هو المدار الذي ستعمل فيه هذه المحطة، هل ستكون هذه المحطة قادرة على العمل في مدارات بحيث تمر فوق كل نقاط الكرة الأرضية مرة كل يومين وفوق القطب الشمالي مرة كل ساعة ونصف الساعة، أو أنها ستعمل في مدار شبيه بالمدار الذي تعمل فيه المحطة الفضائية الدولية حاليا، كل هذه النقاط ستتم مناقشتها أيضا خلال الاجتماع الذي سيعقد الشهر الجاري".

إقرأ المزيد

وكانت وسائل إعلام روسية قد أشارت مؤخرا إلى أن "روس كوسموس" كانت قد وقعت عقدا مع شركة "إينيرغيا" الروسية لتطوير تصميم للمحطة المدارية الوطنية المذكورة.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس "روس كوسموس"، دميتري روغوزين كان قد ذكر في وقت سابق أن إحدى أبرز الميزات في المحطة الروسية الواعدة هي إمكانية تعديلها بشكل مستمر، أي أنه سيكون بالإمكان استبدال إحدى وحدات هذه المحطة بوحدة أخرى في حال انتهاء العمر الافتراضي للأولى، ما يوفر إمكانية استمرار المحطة لفترة زمنية طويلة جدا، كما قد تضم هذه المحطة وحدة طبية خاصة ستعمل فيها تقنيات طبية روبوتية متطورة".

المصدر: فيستي