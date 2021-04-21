دفعة جديدة من أقمار OneWeb ستطلق من روسيا قريبا

أعلنت شركة Arianespace أن دفعة جديدة من أقمار OneWeb سيتم إطلاقها من مطار فوستوتشني الفضائي الروسي قريبا.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة مؤخرا "من المقرر إطلاق دفعة جديدة من أقمار OneWeb من مطار فوستوتشني الفضائي الروسي، الأقمار سترسل إلى مداراتها بواسطة صاروخ روسي الصنع من نوع Soyuz-2.1b، ومن المفترض أن يطلق الصاروخ في 26 أبريل الجاري بتمام الساعة 1:14 بتوقيت موسكو، وعملية إيصال الأقمار إلى مداراتها المطلوبة يجب أن تستغرق 3 ساعات و51 دقيقة".

Psst… Have you heard? 🤩

Our next launch will take place on April 26! It will orbit 36 @OneWeb satellites thanks to the work of a #Soyuz rocket!

Take a look at our Press Release:

👉 https://t.co/igNQVAyGmS#ST31#Starsem#OneWebLaunchpic.twitter.com/SPjHwmNx8z — Arianespace (@Arianespace) April 19, 2021

وتشير الاتفاقيات الأخيرة التي كانت OneWeb قد وقعتها مع Arianespace إلى أن إرسال الأقمار التابعة للشركة الأولى إلى مدارات الأرض سيتم باستخدام 16 صاروخا روسيا من نوع Soyuz، سيتم إطلاقها من قاعدتي كورو وبايكونور الفضائيتين ومطار فوستوتشني الفضائي الروسي ما بين عامي 2020 و2022، وفي كل عملية إطلاق سيرسل ما بين 34 و36 قمرا إلى الفضاء.

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وتجدر الإشارة إلى أن عدد أقمار OneWeb الموجودة في المدارات الأرضية المنخفضة حاليا يبلغ 146 قمرا، ومن المفترض أن يصل هذا العدد إلى 900 قمر خلال السنوات القادمة، لتعمل هذه الأقمار على تغطية مناطق الأرض بشبكات إنترنت عالية السرعة.

المصدر: تاس