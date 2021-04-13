شركة كندية ستنافس OneWeb و"سبيس إكس" في مجال الإنترنت الفضائي

أعلنت شركة Telesat الكندية عن نيتها دخول السباق العالمي الجديد في مجال الأقمار الصناعية المخصصة لتغطية مناطق الأرض بشبكات الإنترنت العالية السرعة.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشركة فإن "خططها تتضمن استحداث مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية الصغيرة الحجم التي ستعمل في مدارات أرضية منخفضة، لتوفير خدمات الاتصالات والإنترنت العالي السرعة لمناطق الأرض، وتنافس من خلالها أقمار شركة OneWeb وأقمار Starlink التي تطورها شركة سبيس إكس الأمريكية".

ومن جهته أعرب الرئيس التنفيذي للشركة، دان غولدبيرغ، عن ثقته بأن أقمار شركته ستحقق نجاحا في المهمة المطلوبة منها رغم المنافسة القوية الموجودة في هذا المجال حاليا.

وأشار غولدبيرغ إلى "أن تكلفة المشروع بالنسبة لـ Telesat ستكون أقل مقارنة بالمشاريع المشابهة للشركات المنافسة، لخبرة شركته في تطوير أقمار الاتصالات، وهي موجودة في سوق الأقمار الصناعية منذ عقود، والأهم مما سبق هو أن الشركة لا تنوي دخول السوق الاستهلاكية العادية لخدمات الإنترنت الفضائي، بل تبحث عن العملاء والشركات الثرية لتقدم لها خدماتها في هذا المجال".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن Telesat تخطط لإطلاق أول دفعة مكونة من 298 قمرا من أقمار الاتصالات إلى مدارات الأرض مطلع عام 2023، لتوفير الخدمات الأولية للعملاء في بعض مناطق الأرض، والعام الذي يليه من المفترض أن تبدأ الشركة بتوفير خدمات في مناطق أوسع عبر عدد أكبر من الأقمار.

المصدر: ixbit